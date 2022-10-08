Песков: Путин не собирается обращаться к россиянам в ближайшие дни

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин не планирует срочных обращений к нации, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам в ближайшие дни. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, ждать ли россиянам обращения Путина в ближайшее время.

Ранее Путин обращался к нации. 21 сентября. Тогда он объявил в стране частичную мобилизацию. Она была начата в тот же день.

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Президент России Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам в ближайшие дни. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Нет», — ответил Песков на вопрос, ждать ли россиянам обращения Путина в ближайшее время. Ранее Путин обращался к нации. 21 сентября. Тогда он объявил в стране частичную мобилизацию. Она была начата в тот же день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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