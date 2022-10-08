Песков: Путин не собирается обращаться к россиянам в ближайшие дни 08 октября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 + Владимир Путин не планирует срочных обращений к нации, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам в ближайшие дни. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Нет», — ответил Песков на вопрос, ждать ли россиянам обращения Путина в ближайшее время. Ранее Путин обращался к нации. 21 сентября. Тогда он объявил в стране частичную мобилизацию. Она была начата в тот же день. Президент России Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам в ближайшие дни. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Нет», — ответил Песков на вопрос, ждать ли россиянам обращения Путина в ближайшее время. Ранее Путин обращался к нации. 21 сентября. Тогда он объявил в стране частичную мобилизацию. Она была начата в тот же день. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям