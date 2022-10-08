Песков: Путин не собирается обращаться к россиянам в ближайшие дни

Владимир Путин не планирует срочных обращений к нации, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам в ближайшие дни. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил Песков на вопрос, ждать ли россиянам обращения Путина в ближайшее время.
Ранее Путин обращался к нации. 21 сентября. Тогда он объявил в стране частичную мобилизацию. Она была начата в тот же день.
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