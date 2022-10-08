Мэр из ХМАО позвонил мобилизованным в учебку

09 октября 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Глава Советского района Евгений Буренков позвонил мобилизованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков связался по телефону с мобилизованными. Об этом мэр сообщил в своем личном telegram-канале. «Сегодня в очередной раз общался по телефону с нашими мобилизованными ребятами. Уточнил у них о текущей обстановке, состоянии здоровья, бытовых условиях, организации питания и т. п. Ребята рассказали, что им, как военнослужащим, сейчас выдаются банковские карты для перечисления денежного содержания, быт и питание организованы, проблемных вопросов в настоящее время нет», — говорится в посте. Помимо этого, Евгений Буренков рассказал, что 9 октября к мобилизованным прибудет гуманитраная помощь, собранная жителями района. В нее вошли сухие пайки, большая аптечка и предметы первой необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что учителя из ХМАО бесплатно помогут детям мобилизованных с учебой. Обучение будет проходить в дистанционном формате и абсолютно бесплатно.

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков связался по телефону с мобилизованными. Об этом мэр сообщил в своем личном telegram-канале. «Сегодня в очередной раз общался по телефону с нашими мобилизованными ребятами. Уточнил у них о текущей обстановке, состоянии здоровья, бытовых условиях, организации питания и т. п. Ребята рассказали, что им, как военнослужащим, сейчас выдаются банковские карты для перечисления денежного содержания, быт и питание организованы, проблемных вопросов в настоящее время нет», — говорится в посте. Помимо этого, Евгений Буренков рассказал, что 9 октября к мобилизованным прибудет гуманитраная помощь, собранная жителями района. В нее вошли сухие пайки, большая аптечка и предметы первой необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что учителя из ХМАО бесплатно помогут детям мобилизованных с учебой. Обучение будет проходить в дистанционном формате и абсолютно бесплатно.