08 октября 2022
07 октября 2022
06 октября 2022

Мэр из ХМАО позвонил мобилизованным в учебку

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Глава Советского района Евгений Буренков позвонил мобилизованным Фото:
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Мобилизация в России

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков связался по телефону с мобилизованными. Об этом мэр сообщил в своем личном telegram-канале.

«Сегодня в очередной раз общался по телефону с нашими мобилизованными ребятами. Уточнил у них о текущей обстановке, состоянии здоровья, бытовых условиях, организации питания и т. п. Ребята рассказали, что им, как военнослужащим, сейчас выдаются банковские карты для перечисления денежного содержания, быт и питание организованы, проблемных вопросов в настоящее время нет», — говорится в посте.

Помимо этого, Евгений Буренков рассказал, что 9 октября к мобилизованным прибудет гуманитраная помощь, собранная жителями района. В нее вошли сухие пайки, большая аптечка и предметы первой необходимости.

Ранее URA.RU сообщало, что учителя из ХМАО бесплатно помогут детям мобилизованных с учебой. Обучение будет проходить в дистанционном формате и абсолютно бесплатно.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков связался по телефону с мобилизованными. Об этом мэр сообщил в своем личном telegram-канале. «Сегодня в очередной раз общался по телефону с нашими мобилизованными ребятами. Уточнил у них о текущей обстановке, состоянии здоровья, бытовых условиях, организации питания и т. п. Ребята рассказали, что им, как военнослужащим, сейчас выдаются банковские карты для перечисления денежного содержания, быт и питание организованы, проблемных вопросов в настоящее время нет», — говорится в посте. Помимо этого, Евгений Буренков рассказал, что 9 октября к мобилизованным прибудет гуманитраная помощь, собранная жителями района. В нее вошли сухие пайки, большая аптечка и предметы первой необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что учителя из ХМАО бесплатно помогут детям мобилизованных с учебой. Обучение будет проходить в дистанционном формате и абсолютно бесплатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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