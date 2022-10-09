Mash: увеличилось число погибших из-за происшествия на Крымском мосту

Mash: число погибших в результате ЧП на Крымском мосту возросло до 5

09 октября 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ЧП на Крымском мосту Фото: СК РФ по Крыму и Севастополю новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Число погибших в результате происшествия на Крымском мосту увеличилось до пяти человек. Об этом заявляет telegram-канал Mash. «Количество погибших во вчерашнем ЧП на Крымском мосту увеличилось до пяти. В машине, которая ехала рядом с грузовиком, были четыре человека — трое мужчин и женщина», — пишет Mash. Сообщается, что удалось найти тела женщины и мужчины. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Взрыв на Крымской мосту произошел 8 октября. В результате происшествия оказалось повреждено полотно на железнодорожной и автомобильной частях. Ранее сообщалось о трех погибших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, отмечает Nation News. По предварительной информации, подорвался грузовик, водителем которого был житель Краснодарского края. На неповрежденной части моста восстановили железнодорожное и автомобильное движение, передает Life .

Число погибших в результате происшествия на Крымском мосту увеличилось до пяти человек. Об этом заявляет telegram-канал Mash. «Количество погибших во вчерашнем ЧП на Крымском мосту увеличилось до пяти. В машине, которая ехала рядом с грузовиком, были четыре человека — трое мужчин и женщина», — пишет Mash. Сообщается, что удалось найти тела женщины и мужчины. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Взрыв на Крымской мосту произошел 8 октября. В результате происшествия оказалось повреждено полотно на железнодорожной и автомобильной частях. Ранее сообщалось о трех погибших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, отмечает Nation News. По предварительной информации, подорвался грузовик, водителем которого был житель Краснодарского края. На неповрежденной части моста восстановили железнодорожное и автомобильное движение, передает Life.