В Кремле оставили в тайне тему совещания Путина с Совбезом 10 октября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, что будет обсуждаться на заседании членов Совбеза с участием президента России. Оперативное совещание Владимир Путин проведет 10 октября.
«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует ТАСС Пескова. «Сообщим по итогам», — ответил он на вопрос о теме, которую обсудит Путин с членами Совета безопасности.
Днем ранее, 7 октября, Песков сообщал, что президент России не планирует в ближайшее время выступать с обращением к россиянам, цитирует RT заявление пресс-секретаря Кремля. ТАСС отмечает, что оперативные заседания президента с Совбезом проходят чаще всего еженедельно. Ранее Путин проводил совещание с Совбезом 29 сентября, там обсуждалась частичная мобилизация.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, что будет обсуждаться на заседании членов Совбеза с участием президента России. Оперативное совещание Владимир Путин проведет 10 октября. «Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует ТАСС Пескова. «Сообщим по итогам», — ответил он на вопрос о теме, которую обсудит Путин с членами Совета безопасности. Днем ранее, 7 октября, Песков сообщал, что президент России не планирует в ближайшее время выступать с обращением к россиянам, цитирует RT заявление пресс-секретаря Кремля. ТАСС отмечает, что оперативные заседания президента с Совбезом проходят чаще всего еженедельно. Ранее Путин проводил совещание с Совбезом 29 сентября, там обсуждалась частичная мобилизация.