В Кремле оставили в тайне тему совещания Путина с Совбезом 10 октября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир, вэф 2022
Владимир Путин проведет совещание с Советом безопасности РФ Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, что будет обсуждаться на заседании членов Совбеза с участием президента России. Оперативное совещание Владимир Путин проведет 10 октября.

«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует ТАСС Пескова. «Сообщим по итогам», — ответил он на вопрос о теме, которую обсудит Путин с членами Совета безопасности.

Днем ранее, 7 октября, Песков сообщал, что президент России не планирует в ближайшее время выступать с обращением к россиянам, цитирует RT заявление пресс-секретаря Кремля. ТАСС отмечает, что оперативные заседания президента с Совбезом проходят чаще всего еженедельно. Ранее Путин проводил совещание с Совбезом 29 сентября, там обсуждалась частичная мобилизация.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, что будет обсуждаться на заседании членов Совбеза с участием президента России. Оперативное совещание Владимир Путин проведет 10 октября. «Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует ТАСС Пескова. «Сообщим по итогам», — ответил он на вопрос о теме, которую обсудит Путин с членами Совета безопасности. Днем ранее, 7 октября, Песков сообщал, что президент России не планирует в ближайшее время выступать с обращением к россиянам, цитирует RT заявление пресс-секретаря Кремля. ТАСС отмечает, что оперативные заседания президента с Совбезом проходят чаще всего еженедельно. Ранее Путин проводил совещание с Совбезом 29 сентября, там обсуждалась частичная мобилизация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...