Диетолог Арзамасцев назвал самую полезную кашу

Диетолог Арзамасцев: гречка считается самой полезной кашей для человека

10 октября 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Для стабильной работы организма человек добавить в ежедневный рацион кашу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гречневая каша является самой полезной среди других подобных блюд, поскольку он содержит много белка и железа. Об этом в разговоре с URA.RU заявил диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев. «Все каши отличаются по пользе, но нужно смотреть по составу. Но я бы все-таки выделил гречневую кашу, потому что она содержит большое количество белка, большое количество железа. Она по факту сложная и сделать из нее не сделать кашу быстрого приготовления, которая содержит высокий гликемический индекс. Эта каша будет рекомендована и полезна, в том числе при снижении веса», — сказал Евгений Арзамасцев. Для стабильной работы организма человек добавить в ежедневный рацион кашу, отметил специалист. «Это идеальный вариант на завтрак. Можно есть от четырех раз в неделю, а остальное время может либо омлет, либо творог. В принципе, кашу можно есть ежедневно, если человек физически активен, молодой и у него нет глобальных противопоказаний для большого употребления углеводов», — заключил диетолог. Ранее нутрициолог Алена Ефимова назвала формулу идеального завтрака. По ее словам, самым полезным и питательным завтраком будет тот, в основе которого лежат белковые и жировые продукты, а именно яйца, рыба, курица, мясо, авокадо, оливковое масло, орехи, семена, оливки.

Гречневая каша является самой полезной среди других подобных блюд, поскольку он содержит много белка и железа. Об этом в разговоре с URA.RU заявил диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев. «Все каши отличаются по пользе, но нужно смотреть по составу. Но я бы все-таки выделил гречневую кашу, потому что она содержит большое количество белка, большое количество железа. Она по факту сложная и сделать из нее не сделать кашу быстрого приготовления, которая содержит высокий гликемический индекс. Эта каша будет рекомендована и полезна, в том числе при снижении веса», — сказал Евгений Арзамасцев. Для стабильной работы организма человек добавить в ежедневный рацион кашу, отметил специалист. «Это идеальный вариант на завтрак. Можно есть от четырех раз в неделю, а остальное время может либо омлет, либо творог. В принципе, кашу можно есть ежедневно, если человек физически активен, молодой и у него нет глобальных противопоказаний для большого употребления углеводов», — заключил диетолог. Ранее нутрициолог Алена Ефимова назвала формулу идеального завтрака. По ее словам, самым полезным и питательным завтраком будет тот, в основе которого лежат белковые и жировые продукты, а именно яйца, рыба, курица, мясо, авокадо, оливковое масло, орехи, семена, оливки.