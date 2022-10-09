Марину Пьянкову ищут уже пятый день Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени пропала женщина. О ней ничего не известно уже пятый день. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».

«Пропал человек! Пьянкова Марина Викторовна, 1980 года рождения. Ушла из дома по улице Марии Цукановой утром 5 октября и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда.

В ориентировке указано, что неизвестно, во что была одета пропавшая женщина. Особых примет тоже нет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Марины Пьянковой, отряд просит обращаться в отдел полиции №6 города Тюмени по номеру телефона: (3452) 79-98-72, либо непосредственно в поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» по телефону: 8-932-323-99-11.

Ранее URA.RU писало о пенсионерке, пропавшей без вести в центре Тюмени. Тем же вечером представители поискового отряда сообщили, что женщина найдена живой.