09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В Тюмени разыскивают женщину, пропавшую без вести. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Марину Пьянкову ищут уже пятый день Фото:

В Тюмени пропала женщина. О ней ничего не известно уже пятый день. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».

«Пропал человек! Пьянкова Марина Викторовна, 1980 года рождения. Ушла из дома по улице Марии Цукановой утром 5 октября и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда.

В ориентировке указано, что неизвестно, во что была одета пропавшая женщина. Особых примет тоже нет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Марины Пьянковой, отряд просит обращаться в отдел полиции №6 города Тюмени по номеру телефона: (3452) 79-98-72, либо непосредственно в поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» по телефону: 8-932-323-99-11.

Ранее URA.RU писало о пенсионерке, пропавшей без вести в центре Тюмени. Тем же вечером представители поискового отряда сообщили, что женщина найдена живой.

Марину Пьянкову до сих пор не нашли

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В Тюмени пропала женщина. О ней ничего не известно уже пятый день. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «Вконтакте». «Пропал человек! Пьянкова Марина Викторовна, 1980 года рождения. Ушла из дома по улице Марии Цукановой утром 5 октября и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда. В ориентировке указано, что неизвестно, во что была одета пропавшая женщина. Особых примет тоже нет. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Марины Пьянковой, отряд просит обращаться в отдел полиции №6 города Тюмени по номеру телефона: (3452) 79-98-72, либо непосредственно в поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» по телефону: 8-932-323-99-11. Ранее URA.RU писало о пенсионерке, пропавшей без вести в центре Тюмени. Тем же вечером представители поискового отряда сообщили, что женщина найдена живой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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