В центре Тюмени пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. Фото

09 октября 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Женщина ушла от площади в центре Тюмени и пропала Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени пропала 70-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова» в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал человек! Гетьман Наталья Ивановна 1952 года рождения. 9 октября 2022 года ушла от площади „Борцов революции“ в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз пенсионерку видели в сером плаще и ярко-синем платке. При себе имела сумку с рисунком в виде чемоданов. Всех, кто обладает информацией о местоположении пропавшей, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами поискового отряда по телефону 8-932-32-39-911. Фото: «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В центре Тюмени пропала 70-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова» в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал человек! Гетьман Наталья Ивановна 1952 года рождения. 9 октября 2022 года ушла от площади „Борцов революции“ в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз пенсионерку видели в сером плаще и ярко-синем платке. При себе имела сумку с рисунком в виде чемоданов. Всех, кто обладает информацией о местоположении пропавшей, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами поискового отряда по телефону 8-932-32-39-911.