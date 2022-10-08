08 октября 2022
07 октября 2022

В центре Тюмени пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, пенсионерка, пенсионер, бабушка, пенсия, пожилой человек
Женщина ушла от площади в центре Тюмени и пропала Фото:

В центре Тюмени пропала 70-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал человек! Гетьман Наталья Ивановна 1952 года рождения. 9 октября 2022 года ушла от площади „Борцов революции“ в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз пенсионерку видели в сером плаще и ярко-синем платке. При себе имела сумку с рисунком в виде чемоданов. Всех, кто обладает информацией о местоположении пропавшей, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами поискового отряда по телефону 8-932-32-39-911.

Фото:

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В центре Тюмени пропала 70-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова» в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал человек! Гетьман Наталья Ивановна 1952 года рождения. 9 октября 2022 года ушла от площади „Борцов революции“ в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз пенсионерку видели в сером плаще и ярко-синем платке. При себе имела сумку с рисунком в виде чемоданов. Всех, кто обладает информацией о местоположении пропавшей, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами поискового отряда по телефону 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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