Доктор военных наук раскрыл, зачем Путин приказал ударить по городам Украины

Военный эксперт: удар по инфраструктуре Украины носил демонстративный характер

11 октября 2022 в 05:41 Размер текста - 17 +

Сивков предупредил, что удар по инфраструктуре Украины — это только начало Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по инфраструктуре Украине для того, чтобы показать местным властям, что Россия не оставит без ответа преступления киевского режима. Об этом заявил специалист в области военной политологии Константин Сивков. «Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар», — доложил он, передают РИА «Новости». Он утверждает, что таким образом российские военные хотели продемонстрировать наличие решимости, а также способность наносить массированные ракетные удары. «В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — предупредил Сивков. Утром 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. По сообщению Минобороны России, цель российских властей была достигнута. Из сообщения ведомства следует, что массированный удар наносился по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин пообещал украинским властям продолжение обстрелов в случае, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по инфраструктуре Украине для того, чтобы показать местным властям, что Россия не оставит без ответа преступления киевского режима. Об этом заявил специалист в области военной политологии Константин Сивков. «Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар», — доложил он, передают РИА «Новости». Он утверждает, что таким образом российские военные хотели продемонстрировать наличие решимости, а также способность наносить массированные ракетные удары. «В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — предупредил Сивков. Утром 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. По сообщению Минобороны России, цель российских властей была достигнута. Из сообщения ведомства следует, что массированный удар наносился по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин пообещал украинским властям продолжение обстрелов в случае, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре.