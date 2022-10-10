Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины

Удары наносились утром 10 октября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России 10 октября нанесла многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Цели были поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Вооруженными силами нанесен массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута, все объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.
Удары по Украине наносились утром 10 октября. Позднее их прокомментировал президент РФ Владимир Путин и пообещал продолжить подобные атаки, если Киев будет бить по объектам инфраструктуры в РФ.
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