Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины 10 октября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 + Удары наносились утром 10 октября Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России 10 октября нанесла многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Цели были поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Вооруженными силами нанесен массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута, все объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны. Удары по Украине наносились утром 10 октября. Позднее их прокомментировал президент РФ Владимир Путин и пообещал продолжить подобные атаки, если Киев будет бить по объектам инфраструктуры в РФ. Армия России 10 октября нанесла многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Цели были поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Вооруженными силами нанесен массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута, все объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны. Удары по Украине наносились утром 10 октября. Позднее их прокомментировал президент РФ Владимир Путин и пообещал продолжить подобные атаки, если Киев будет бить по объектам инфраструктуры в РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям