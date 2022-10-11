11 октября 2022

Курганские женщины сшили мобилизованным мешочки с молитвами. Фото

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Курганским бойцам связали мешочки с молитвой «Отче Наш» Фото:
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Мобилизация в России

Рукодельницы из Курганской области сшили мешочки с молитвой «Отче Наш» для мобилизованных бойцов. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«В рамках акции, проводимой областным домом народного творчества, активисты студии рукодельниц „Искусница“ сшили мешочки с молитвой в поддержку мобилизованных ребят. Распечатали молитву „Отче Наш“, заламинировали, чтобы подольше хранилось. Скрутили шнурочки для мешочков, еще пришили к ним птичек счастья», — написала на своей странице активистка Катя Красилова.

Ранее URA.RU писало, что курганские школьники сделали обереги в виде коней для мобилизованных бойцов. Также сообщалось, что жительница Кургана сшила куклу вуду президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Дональда Трампа.

О начале частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Минобороны РФ планирует призвать 300 тысяч граждан из запаса.

Курганские рукодельницы сшили для мобилизованных бойцов мешочки с молитвами
Фото:

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Рукодельницы из Курганской области сшили мешочки с молитвой «Отче Наш» для мобилизованных бойцов. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «В рамках акции, проводимой областным домом народного творчества, активисты студии рукодельниц „Искусница“ сшили мешочки с молитвой в поддержку мобилизованных ребят. Распечатали молитву „Отче Наш“, заламинировали, чтобы подольше хранилось. Скрутили шнурочки для мешочков, еще пришили к ним птичек счастья», — написала на своей странице активистка Катя Красилова. Ранее URA.RU писало, что курганские школьники сделали обереги в виде коней для мобилизованных бойцов. Также сообщалось, что жительница Кургана сшила куклу вуду президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Дональда Трампа. О начале частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Минобороны РФ планирует призвать 300 тысяч граждан из запаса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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