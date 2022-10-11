Курганские женщины сшили мобилизованным мешочки с молитвами. Фото

12 октября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Курганским бойцам связали мешочки с молитвой «Отче Наш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Рукодельницы из Курганской области сшили мешочки с молитвой «Отче Наш» для мобилизованных бойцов. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «В рамках акции, проводимой областным домом народного творчества, активисты студии рукодельниц „Искусница“ сшили мешочки с молитвой в поддержку мобилизованных ребят. Распечатали молитву „Отче Наш“, заламинировали, чтобы подольше хранилось. Скрутили шнурочки для мешочков, еще пришили к ним птичек счастья», — написала на своей странице активистка Катя Красилова. Ранее URA.RU писало, что курганские школьники сделали обереги в виде коней для мобилизованных бойцов. Также сообщалось, что жительница Кургана сшила куклу вуду президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Дональда Трампа. О начале частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Минобороны РФ планирует призвать 300 тысяч граждан из запаса. Курганские рукодельницы сшили для мобилизованных бойцов мешочки с молитвами Фото: страница Кати Красиловой в соцсети «ВКонтакте»

Рукодельницы из Курганской области сшили мешочки с молитвой «Отче Наш» для мобилизованных бойцов. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «В рамках акции, проводимой областным домом народного творчества, активисты студии рукодельниц „Искусница“ сшили мешочки с молитвой в поддержку мобилизованных ребят. Распечатали молитву „Отче Наш“, заламинировали, чтобы подольше хранилось. Скрутили шнурочки для мешочков, еще пришили к ним птичек счастья», — написала на своей странице активистка Катя Красилова. Ранее URA.RU писало, что курганские школьники сделали обереги в виде коней для мобилизованных бойцов. Также сообщалось, что жительница Кургана сшила куклу вуду президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Дональда Трампа. О начале частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Минобороны РФ планирует призвать 300 тысяч граждан из запаса.