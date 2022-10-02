Жительница Кургана сделала куклу вуду Зеленского и выставила ее на аукцион. Фото

03 октября 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Фигурка вуду Зеленского продается с аукциона в курганском паблике фото: Марина Камшилова Жительница Кургана Марина Камшилова изготовила стилизованную под вуду куклу в образе президента Украины Владимира Зеленского. Фигурку она выставила на аукцион в одном из местных пабликов соцсети «ВКонтакте». «Судьба Украины в ваших руках! Возможность влиять на политическую ситуацию в стране, вдохновлять окружающих, не сдаваться и поднимать настроение! Итак, лот — „Красавчик Зеленский“. Фигурка размером 13 см. Грунтованный текстиль, роспись акрилом, сатиновый лак. Фигурка объемная. Покрытие прочное, легко моется», — говорится в описании лота в группе «Оригинальный Курган» во «ВКонтакте». Аукцион проводится с шагом в 25 рублей и будет окончен через 12 часов после последней ставки. Марина Камшилова сообщила URA.RU, что кукол в стиле вуду делает на заказ. Фигурку Зеленского она смастерила, чтобы подчеркнуть, что каждый несет ответственность за свои деяния, пусть даже таким образом. Ранее URA.RU писало, что дипломат НАТО объяснил немецким детям, почему альянс не помогает Украине. В интервью детскому разделу журнала Der Spiegel постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг сообщил, что альянс помогает Украине ровно настолько, насколько это позволяет не быть втянутым в войну, которой никто не хочет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, но генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг ответил отказом. Жительница Кургана сделала куклу вуду Зеленского, которую выставила на аукцион фото: Марина Камшилова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана Марина Камшилова изготовила стилизованную под вуду куклу в образе президента Украины Владимира Зеленского. Фигурку она выставила на аукцион в одном из местных пабликов соцсети «ВКонтакте». «Судьба Украины в ваших руках! Возможность влиять на политическую ситуацию в стране, вдохновлять окружающих, не сдаваться и поднимать настроение! Итак, лот — „Красавчик Зеленский“. Фигурка размером 13 см. Грунтованный текстиль, роспись акрилом, сатиновый лак. Фигурка объемная. Покрытие прочное, легко моется», — говорится в описании лота в группе «Оригинальный Курган» во «ВКонтакте». Аукцион проводится с шагом в 25 рублей и будет окончен через 12 часов после последней ставки. Марина Камшилова сообщила URA.RU, что кукол в стиле вуду делает на заказ. Фигурку Зеленского она смастерила, чтобы подчеркнуть, что каждый несет ответственность за свои деяния, пусть даже таким образом. Ранее URA.RU писало, что дипломат НАТО объяснил немецким детям, почему альянс не помогает Украине. В интервью детскому разделу журнала Der Spiegel постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг сообщил, что альянс помогает Украине ровно настолько, насколько это позволяет не быть втянутым в войну, которой никто не хочет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, но генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг ответил отказом.