10 октября 2022

Жительница Кургана сделала куклу вуду Трампа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Куклу в образе Дональда Трампа мастерица решила оставить в своей коллекции

Жительница Кургана Марина Камшилова изготовила стилизованную под вуду куклу в образе бывшего президента США Дональда Трампа. Фигурку мастерица решила сделать после призыва экс-президента США начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, рассказала URA.RU Камшилова.

«Куколка сшита в поддержку мирных переговоров, которые предлагает Трамп. Она останется в моей коллекции. Политики, предлагающие мирное разрешение ситуации на Украине, вызывают мое уважение», — рассказала мастерица.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана Марина Камшилова изготовила куклу вуду в образе президента Украины Владимира Зеленского. Фигурку она выставила на аукцион в одном из местных пабликов соцсети «ВКонтакте» и продала за 300 рублей. Покупательница будет использовать эту куклу как игольницу, а весной планирует сжечь фигурку.

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство США, заявив, что оно вынудило президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Также американский политик и экс-президент призвал начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, пишет RT.

Жительница Кургана сделала куклу вуду экс-президента США Дональда Трампа

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Жительница Кургана Марина Камшилова изготовила стилизованную под вуду куклу в образе бывшего президента США Дональда Трампа. Фигурку мастерица решила сделать после призыва экс-президента США начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, рассказала URA.RU Камшилова. «Куколка сшита в поддержку мирных переговоров, которые предлагает Трамп. Она останется в моей коллекции. Политики, предлагающие мирное разрешение ситуации на Украине, вызывают мое уважение», — рассказала мастерица. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана Марина Камшилова изготовила куклу вуду в образе президента Украины Владимира Зеленского. Фигурку она выставила на аукцион в одном из местных пабликов соцсети «ВКонтакте» и продала за 300 рублей. Покупательница будет использовать эту куклу как игольницу, а весной планирует сжечь фигурку. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство США, заявив, что оно вынудило президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Также американский политик и экс-президент призвал начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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