Жительница Кургана Марина Камшилова изготовила стилизованную под вуду куклу в образе бывшего президента США Дональда Трампа. Фигурку мастерица решила сделать после призыва экс-президента США начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, рассказала URA.RU Камшилова.
«Куколка сшита в поддержку мирных переговоров, которые предлагает Трамп. Она останется в моей коллекции. Политики, предлагающие мирное разрешение ситуации на Украине, вызывают мое уважение», — рассказала мастерица.
Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана Марина Камшилова изготовила куклу вуду в образе президента Украины Владимира Зеленского. Фигурку она выставила на аукцион в одном из местных пабликов соцсети «ВКонтакте» и продала за 300 рублей. Покупательница будет использовать эту куклу как игольницу, а весной планирует сжечь фигурку.
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство США, заявив, что оно вынудило президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Также американский политик и экс-президент призвал начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, пишет RT.
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