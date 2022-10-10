Жительница Кургана сделала куклу вуду Трампа. Фото

11 октября 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Куклу в образе Дональда Трампа мастерица решила оставить в своей коллекции фото: Марина Камшилова Жительница Кургана Марина Камшилова изготовила стилизованную под вуду куклу в образе бывшего президента США Дональда Трампа. Фигурку мастерица решила сделать после призыва экс-президента США начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, рассказала URA.RU Камшилова. «Куколка сшита в поддержку мирных переговоров, которые предлагает Трамп. Она останется в моей коллекции. Политики, предлагающие мирное разрешение ситуации на Украине, вызывают мое уважение», — рассказала мастерица. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана Марина Камшилова изготовила куклу вуду в образе президента Украины Владимира Зеленского. Фигурку она выставила на аукцион в одном из местных пабликов соцсети «ВКонтакте» и продала за 300 рублей. Покупательница будет использовать эту куклу как игольницу, а весной планирует сжечь фигурку. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство США, заявив, что оно вынудило президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Также американский политик и экс-президент призвал начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, пишет RT. Жительница Кургана сделала куклу вуду экс-президента США Дональда Трампа фото: Марина Камшилова

Жительница Кургана Марина Камшилова изготовила стилизованную под вуду куклу в образе бывшего президента США Дональда Трампа. Фигурку мастерица решила сделать после призыва экс-президента США начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, рассказала URA.RU Камшилова. «Куколка сшита в поддержку мирных переговоров, которые предлагает Трамп. Она останется в моей коллекции. Политики, предлагающие мирное разрешение ситуации на Украине, вызывают мое уважение», — рассказала мастерица. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана Марина Камшилова изготовила куклу вуду в образе президента Украины Владимира Зеленского. Фигурку она выставила на аукцион в одном из местных пабликов соцсети «ВКонтакте» и продала за 300 рублей. Покупательница будет использовать эту куклу как игольницу, а весной планирует сжечь фигурку. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство США, заявив, что оно вынудило президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Также американский политик и экс-президент призвал начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, пишет RT.