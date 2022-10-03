03 октября 2022

Курганские школьники сделали обереги для бойцов. Фото, видео

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День пограничника. Курган, кадеты, день пограничника, юнармия
Обереги для военных сделали кадеты школы №42 (архивное фото) Фото:

Кадеты курганской школы №42 изготовили для курганцев, которые отправятся в зону боевых действий, обереги в виде коней. Школьники приняли участие в благотворительной акции областного дома народного творчества по изготовлению оберегов для российских бойцов, рассказал педагог Алексей Абдулин.

«Ребята из 7 казачьего кадетского класса школы №42 стали участниками благотворительной акции, организованной Курганским областным домом народного творчества, которая называется „Оберег родной земли“. Под руководством мастера прикладного искусства мальчики и девочки делали мужской оберег, который в народе называется „Солнечный конь“. Считается, что подарить его — значит пожелать успеха, „быть всегда на коне“, выходить победителем из любой передряги. Каждую фигурку дети сопроводили небольшим письмом. Уже через несколько дней, как отметили организаторы, наши обереги и письма будут переданы курганцам, призванным в рамках частичной мобилизации», — рассказал Алексей Абдулин на своей странице во «ВКонтакте».

Курганский областной дом народного творчества приглашает к участию в акции мастеров народного творчества и всех желающих изготовить обереги. Изделия будут переданы защитникам перед отправкой в зону боевых действий для поднятия боевого духа ребят.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана сделала куклу вуду президента Украины Владимира Зеленского. Фигурка украинского президента размером 13 см выставлена на аукцион в курганском паблике. Таким образом мастерица решила вдохновлять окружающих не сдаваться и поднимать настроение.

Кадеты изготовили солнечных коней для мобилизованных курганцев
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Кадеты курганской школы №42 изготовили для курганцев, которые отправятся в зону боевых действий, обереги в виде коней. Школьники приняли участие в благотворительной акции областного дома народного творчества по изготовлению оберегов для российских бойцов, рассказал педагог Алексей Абдулин. «Ребята из 7 казачьего кадетского класса школы №42 стали участниками благотворительной акции, организованной Курганским областным домом народного творчества, которая называется „Оберег родной земли“. Под руководством мастера прикладного искусства мальчики и девочки делали мужской оберег, который в народе называется „Солнечный конь“. Считается, что подарить его — значит пожелать успеха, „быть всегда на коне“, выходить победителем из любой передряги. Каждую фигурку дети сопроводили небольшим письмом. Уже через несколько дней, как отметили организаторы, наши обереги и письма будут переданы курганцам, призванным в рамках частичной мобилизации», — рассказал Алексей Абдулин на своей странице во «ВКонтакте». Курганский областной дом народного творчества приглашает к участию в акции мастеров народного творчества и всех желающих изготовить обереги. Изделия будут переданы защитникам перед отправкой в зону боевых действий для поднятия боевого духа ребят. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана сделала куклу вуду президента Украины Владимира Зеленского. Фигурка украинского президента размером 13 см выставлена на аукцион в курганском паблике. Таким образом мастерица решила вдохновлять окружающих не сдаваться и поднимать настроение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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