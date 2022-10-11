Власти ХМАО передадут нефтяникам десятки новых территорий для нефтедобычи

12 октября 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила на Российской энергетической неделе в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют передать нефтяным компаниям 75 новых участков для добычи углеводородов. О планах заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве. «Основной фокус необходимо обеспечить на геологоразведке. Именно поэтому сейчас в очередной раз в Министерство природы направили предложения по 75 участкам недр, которые считаем, что уже в 2022 году нужно передать недропользователям без конкурса для того, чтобы создать условия их подготовки и передачи для нефтедобычи», — сказала Комарова. Трансляция мероприятия доступна на сайте форума. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также побывала в Москве, где выступила с предложением к российскому правительству о применении новой единой финансово-экономической модели для расчета налоговых преференций нефтегазовым компаниям Югры. Уникальная модель разработана по предложению главы округа, с участием местных нефтяников и согласована с уральским полпредством.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют передать нефтяным компаниям 75 новых участков для добычи углеводородов. О планах заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве. «Основной фокус необходимо обеспечить на геологоразведке. Именно поэтому сейчас в очередной раз в Министерство природы направили предложения по 75 участкам недр, которые считаем, что уже в 2022 году нужно передать недропользователям без конкурса для того, чтобы создать условия их подготовки и передачи для нефтедобычи», — сказала Комарова. Трансляция мероприятия доступна на сайте форума. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также побывала в Москве, где выступила с предложением к российскому правительству о применении новой единой финансово-экономической модели для расчета налоговых преференций нефтегазовым компаниям Югры. Уникальная модель разработана по предложению главы округа, с участием местных нефтяников и согласована с уральским полпредством.