Губернатор ХМАО Наталья Комарова летит в Москву с особой миссией

16 сентября 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Комаровой предстоит убедить федеральных чиновников и политиков в необходимости новой системы налогообложения для нефтяников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова летит в Москву с предложением к российскому правительству о применении новой единой финансово-экономической модели для расчета налоговых преференций нефтегазовым компаниям Югры. Уникальная модель разработана по предложению главы округа, с участием местных нефтяников и согласована с уральским полпредством. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве региона. «Появляются новые рынки для сбыта нефти. Уже соответствующие федеральные документы появились в отношении смены приоритетов. Поэтому важна нефтеотдача по такой универсальной модели, по которой это будет рентабельно для нефтяных компаний и бюджет будет наполняться. Такая модель разработана. Губернатор вылетает в Москву и максимально использует все возможности для взаимодействия с правительством РФ и депутатским корпусом по этому стратегическому вопросу для региона. Она работу в этом направлении не прекращала в последнее время в Югре и продолжит в Москве», — добавили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. В департаменте природных ресурсов и недропользования ХМАО пояснили, что единая модель для расчета налоговых преференций нефтяным компаниям требовалась давно. «У нас 450 месторождений. Около 150 из них вообще не разрабатываются. Экономически не выгодно. Теперь создали модель, по которой на разработку одних месторождений давать большую льготу, а для других — меньшую. Это повысит эффект от разработки и делает саму модель [налогообложения] понятной и прозрачной», — рассказал URA.RU замдиректора депнедр ХМАО Максим Новиков. Новую модель расчета налогов для нефтяников еще предстоит согласовать в Министерстве финансов РФ, Министерстве энергетики РФ и Министерстве природных ресурсов РФ. Каждое ведомство внесет свои корректировки. Ожидается, что после утверждения новой модели налогообложения для нефтяников, именно Югра станет пилотным регионом для ее реализации.



Ранее URA.RU сообщало, встреча Комаровой и Алекперова в Когалыме была необходима для подготовки к дебатам в правительстве. О важности новой системы налогообложения в Ханты-Мансийске говорил и полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По его словам, переговоры в правительстве РФ не будут простыми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова летит в Москву с предложением к российскому правительству о применении новой единой финансово-экономической модели для расчета налоговых преференций нефтегазовым компаниям Югры. Уникальная модель разработана по предложению главы округа, с участием местных нефтяников и согласована с уральским полпредством. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве региона. «Появляются новые рынки для сбыта нефти. Уже соответствующие федеральные документы появились в отношении смены приоритетов. Поэтому важна нефтеотдача по такой универсальной модели, по которой это будет рентабельно для нефтяных компаний и бюджет будет наполняться. Такая модель разработана. Губернатор вылетает в Москву и максимально использует все возможности для взаимодействия с правительством РФ и депутатским корпусом по этому стратегическому вопросу для региона. Она работу в этом направлении не прекращала в последнее время в Югре и продолжит в Москве», — добавили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. В департаменте природных ресурсов и недропользования ХМАО пояснили, что единая модель для расчета налоговых преференций нефтяным компаниям требовалась давно. «У нас 450 месторождений. Около 150 из них вообще не разрабатываются. Экономически не выгодно. Теперь создали модель, по которой на разработку одних месторождений давать большую льготу, а для других — меньшую. Это повысит эффект от разработки и делает саму модель [налогообложения] понятной и прозрачной», — рассказал URA.RU замдиректора депнедр ХМАО Максим Новиков. Новую модель расчета налогов для нефтяников еще предстоит согласовать в Министерстве финансов РФ, Министерстве энергетики РФ и Министерстве природных ресурсов РФ. Каждое ведомство внесет свои корректировки. Ожидается, что после утверждения новой модели налогообложения для нефтяников, именно Югра станет пилотным регионом для ее реализации. Ранее URA.RU сообщало, встреча Комаровой и Алекперова в Когалыме была необходима для подготовки к дебатам в правительстве. О важности новой системы налогообложения в Ханты-Мансийске говорил и полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По его словам, переговоры в правительстве РФ не будут простыми.