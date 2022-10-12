Участник СВО дал три совета мобилизованным из ХМАО, как им выжить на фронте

Боевой офицер Станкин научил мобилизованных из ХМАО выживанию во время спецоперации

13 октября 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Свой снаряд, как и свою пулю, ты не услышишь! Поэтому не надо бояться. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Для выживания в зоне проведения специальной военной операции на Украине необходима ясная голова, наличие интуиции и отключение избыточного любопытства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник СВО Андрей Станкин. «Употребление алкоголя вообще запрещено. Потому что оружие и спиртное несовместимы. Если человек пьян, то он 100% навлечет беду не только на себя, но и на подразделение. Есть масса статей, по которым его за это можно отдать под трибунал. Люди в таком состоянии имеют сильно сниженный порог принятия решений. Ему, например, может показаться, что на него нападают свои же товарищи со всеми печальными последствиями, которые могут произойти. Так что на передовой поддерживается сухой закон. Воюем с ясной головой», — сказал Станкин.



Боевой офицер обратил внимание, что интуиция в боевых условиях обостряется и к ней нужно внимательно прислушиваться. «Нужно прислушиваться к своему шестому чувству. Потому что человек всегда чувствует опасность, это в снах даже может приходить, какие-то звоночки. Вот ты собираешься в бой и вдруг тебе попадается лишняя граната. Ну возьми ее да и все! Не думая. Внимательность к таким деталям многих спасла», — говорит офицер. Еще важным Станкин называет отключение излишнего любопытства в бою. «Не надо ничего поднимать с земли, что даже сильно привлекает, это, как правило, заминированные вещи или там еще что-то. Не надо лезть куда не просят, не нужно бравады. Выполняй беспрекословно приказы командира», — советует Станкин. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для выживания в зоне проведения специальной военной операции на Украине необходима ясная голова, наличие интуиции и отключение избыточного любопытства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник СВО Андрей Станкин. «Употребление алкоголя вообще запрещено. Потому что оружие и спиртное несовместимы. Если человек пьян, то он 100% навлечет беду не только на себя, но и на подразделение. Есть масса статей, по которым его за это можно отдать под трибунал. Люди в таком состоянии имеют сильно сниженный порог принятия решений. Ему, например, может показаться, что на него нападают свои же товарищи со всеми печальными последствиями, которые могут произойти. Так что на передовой поддерживается сухой закон. Воюем с ясной головой», — сказал Станкин. Боевой офицер обратил внимание, что интуиция в боевых условиях обостряется и к ней нужно внимательно прислушиваться. «Нужно прислушиваться к своему шестому чувству. Потому что человек всегда чувствует опасность, это в снах даже может приходить, какие-то звоночки. Вот ты собираешься в бой и вдруг тебе попадается лишняя граната. Ну возьми ее да и все! Не думая. Внимательность к таким деталям многих спасла», — говорит офицер. Еще важным Станкин называет отключение излишнего любопытства в бою. «Не надо ничего поднимать с земли, что даже сильно привлекает, это, как правило, заминированные вещи или там еще что-то. Не надо лезть куда не просят, не нужно бравады. Выполняй беспрекословно приказы командира», — советует Станкин. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность.