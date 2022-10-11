Мобилизованного учителя из Нового Уренгоя собирали всей школой

Преподавателя основ безопасности жизнедеятельности из Нового Уренгоя, мобилизованного по повестке, коллеги укомплектовали вещами, снабдили аптечкой и прочими необходимыми предметами. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU перед отправкой с тюменского железнодорожного вокзала.
«Я родился в республике Алтай. Срочную службу отслужил в 2014 году, учился на командира боевой машины пехоты. После военной службы устроился работать в город Новый Уренгой учителем ОБЖ в первую школу», — рассказал Отар в беседе с URA.RU.
Мужчина сообщил, что не было и мысли о том, чтобы куда-то бежать от мобилизации, потому что надо защищать свою Родину — Россию. Отар очень рад активной поддержке друзей, знакомых и коллег, которые оказали ему всецелую поддержку в подготовке. Ранее URA.RU писало о добровольцах, которые проявили инициативу и пришли в военкомат, не дожидаясь повестки. Все они полны решимости принять участие в специальной военной операции.
Ранее URA.RU писало о добровольцах, которые проявили инициативу и пришли в военкомат, не дожидаясь повестки. Все они полны решимости принять участие в специальной военной операции.
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