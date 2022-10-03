Добровольцы «штурмуют» военкоматы Тюмени для отправки на СВО

Среди новобранцев трактористы, стрелки и даже педагоги-психологи

04 октября 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Люди идут в военкоматы, чтобы помочь Родине при проведении СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России Тюменцы идут в военкоматы, чтобы принять участие в специальной военной операции. С ними продолжает общаться корреспондент URA.RU. В целях безопасности имена этих людей изменены. Гражданская профессия Константина — тракторист Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Константину 37 лет. В 2008 году ему приходилось воевать в Грузии, поэтому он имеет удостоверение участника боевых действий. Служил на флоте по контракту. После службы стал работать на Севере вахтовым методом, по профессии — тракторист. «Вчера моих последних друзей забрали из Тугулыма. Они по повестке уехали. Я один остался. А потом и мне позвонили из военкомата. На этой неделе меня заберут или позже — пока не знаю. Хочу поддержать друзей — что мне делать одному?» — рассказал он в беседе с URA.RU. Вадиму 31 год. По профессии он тренер по большому теннису. Не проходил срочной службы и не имеет воинской профессии, но хочет принять активное участие в специальной военной операции. «У меня знакомые разъехались кто в Казахстан, кто в Киргизию, от мобилизации подальше. А я решил, что это обычная человеческая трусость. И в пику их трусости решил принять участие в СВО», — сообщил Вадим. Тюменец Юрий работает психологом в одном из учебных заведений города Фото: Анна Майорова © URA.RU Юрию 37 лет. По профессии он педагог-психолог. В настоящее время работает в одном из образовательных учреждений, назвать которое отказался. Как и Вадим, он уже прошел военно-врачебную комиссию и ожидает отправки. «Я согласен с тем, что те, кто бегут — либо трусы, либо предатели. Я таким не являюсь. У меня есть семья, и меня все поддержали, когда я сказал, что хочу уйти [на СВО] — и это дорогого стоит. Хочется, чтобы страна мной гордилась», — прокомментировал он свое решение. Дарья рассказала корреспонденту URA.RU, что пришла посмотреть на тех, кто желает принять участие в спецоперации, потому что очень переживает за мужа. Семейная пара переехала с Донбасса в 2014 году в Тюмень, спасаясь от обстрелов. «Мужу 40 лет. Он не проходил срочной службы. Сейчас работает в „Газпроме“ сварщиком. Денег у нас достаточно, купили квартиру в этом году. Я не то, чтобы против его участия, но очень боюсь за него. Что касается языков, то на Донбассе все говорят по-русски и попытка навязать украинский провалилась с треском: местные учителя все русские и попросту не знают украинского», — сказала Дарья. Семья Дарьи не планирует возвращаться в ДНР из-за страха обстрелов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Возвращаться в Шахтерск Донецкой области семья не планирует. За время проживания в Тюмени люди обжились и менять пока ничего не хотят. Алексею 31 год. Он мотострелок, проходил срочную службу в Уссурийске. По профессии — старший механик-водитель. Гражданская профессия — водитель микроавтобуса. «Моя мотивация к тому, чтобы стать добровольцем, такова: я просто не хочу, чтобы умирали молодые и неопытные. Пусть они живут и не боятся за себя», — поделился он. Мужчина отправится служить уже в эту пятницу. Демьян отслужил срочную службу, сейчас ему 30 лет. Он старший стрелок и он тоже переживает за молодое поколение. «Надо! Сколько можно молодых заставлять переживать за себя?» — кратко прокомментировал он свое решение. Мужчина женат, у него двое детей. Говорит, что семья пыталась отговорить его от этого шага, но он решил поступить по-своему. Ранее URA.RU писало, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В тот же день в военкоматах образовалась очередь из желающих записаться в добровольцы, которая не заканчивается и сегодня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцы идут в военкоматы, чтобы принять участие в специальной военной операции. С ними продолжает общаться корреспондент URA.RU. В целях безопасности имена этих людей изменены. Константину 37 лет. В 2008 году ему приходилось воевать в Грузии, поэтому он имеет удостоверение участника боевых действий. Служил на флоте по контракту. После службы стал работать на Севере вахтовым методом, по профессии — тракторист. «Вчера моих последних друзей забрали из Тугулыма. Они по повестке уехали. Я один остался. А потом и мне позвонили из военкомата. На этой неделе меня заберут или позже — пока не знаю. Хочу поддержать друзей — что мне делать одному?» — рассказал он в беседе с URA.RU. Вадиму 31 год. По профессии он тренер по большому теннису. Не проходил срочной службы и не имеет воинской профессии, но хочет принять активное участие в специальной военной операции. «У меня знакомые разъехались кто в Казахстан, кто в Киргизию, от мобилизации подальше. А я решил, что это обычная человеческая трусость. И в пику их трусости решил принять участие в СВО», — сообщил Вадим. Юрию 37 лет. По профессии он педагог-психолог. В настоящее время работает в одном из образовательных учреждений, назвать которое отказался. Как и Вадим, он уже прошел военно-врачебную комиссию и ожидает отправки. «Я согласен с тем, что те, кто бегут — либо трусы, либо предатели. Я таким не являюсь. У меня есть семья, и меня все поддержали, когда я сказал, что хочу уйти [на СВО] — и это дорогого стоит. Хочется, чтобы страна мной гордилась», — прокомментировал он свое решение. Дарья рассказала корреспонденту URA.RU, что пришла посмотреть на тех, кто желает принять участие в спецоперации, потому что очень переживает за мужа. Семейная пара переехала с Донбасса в 2014 году в Тюмень, спасаясь от обстрелов. «Мужу 40 лет. Он не проходил срочной службы. Сейчас работает в „Газпроме“ сварщиком. Денег у нас достаточно, купили квартиру в этом году. Я не то, чтобы против его участия, но очень боюсь за него. Что касается языков, то на Донбассе все говорят по-русски и попытка навязать украинский провалилась с треском: местные учителя все русские и попросту не знают украинского», — сказала Дарья. Возвращаться в Шахтерск Донецкой области семья не планирует. За время проживания в Тюмени люди обжились и менять пока ничего не хотят. Алексею 31 год. Он мотострелок, проходил срочную службу в Уссурийске. По профессии — старший механик-водитель. Гражданская профессия — водитель микроавтобуса. «Моя мотивация к тому, чтобы стать добровольцем, такова: я просто не хочу, чтобы умирали молодые и неопытные. Пусть они живут и не боятся за себя», — поделился он. Мужчина отправится служить уже в эту пятницу. Демьян отслужил срочную службу, сейчас ему 30 лет. Он старший стрелок и он тоже переживает за молодое поколение. «Надо! Сколько можно молодых заставлять переживать за себя?» — кратко прокомментировал он свое решение. Мужчина женат, у него двое детей. Говорит, что семья пыталась отговорить его от этого шага, но он решил поступить по-своему. Ранее URA.RU писало, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В тот же день в военкоматах образовалась очередь из желающих записаться в добровольцы, которая не заканчивается и сегодня.