СК РФ нашел 12 виновных в теракте на Крымском мосту 12 октября 2022 в 18:13 Размер текста - 17 + Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ. По данным следователей, теракт был организован спецслужбами Украины. «В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что теракт организован спецслужбами Украины», — говорится в сообщении СК. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, передает «Национальная служба новостей». В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В рамках расследования теракта сотрудники ФСБ задержали восемь человек, пишет RT. В ответ на взрыв Крымского моста Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ. По данным следователей, теракт был организован спецслужбами Украины. «В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что теракт организован спецслужбами Украины», — говорится в сообщении СК. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, передает «Национальная служба новостей». В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В рамках расследования теракта сотрудники ФСБ задержали восемь человек, пишет RT. В ответ на взрыв Крымского моста Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям