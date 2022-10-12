12 октября 2022

Мишустину предложили наладить связь с мобилизованными через Минобороны

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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, мишустин михаил
Мишустину направлено обращение с просьбой создать онлайн-канал для связи с МО по мобилизованным Фото:
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Мобилизация в России

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает автоматизировать обмен информацией между банками, микрофинансовыми организациями (МФО), работодателями и Минобороны, чтобы появилась возможность предоставить кредитные каникулы мобилизованным. Об этом говорится в письме НСФР председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщают «Ведомости», ссылаясь на документ.

Там отметили, что это нужно для того, чтобы оперативно подтверждать статус мобилизованного и предоставлять ему кредитные каникулы, пишут «Ведомости», Сообщается, что подлинность подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Однако представитель аппарата правительства сказал, что данное обращение в их адрес еще не поступило.

Ранее мобилизованных и их семьи предложили освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в РФ была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

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Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает автоматизировать обмен информацией между банками, микрофинансовыми организациями (МФО), работодателями и Минобороны, чтобы появилась возможность предоставить кредитные каникулы мобилизованным. Об этом говорится в письме НСФР председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщают «Ведомости», ссылаясь на документ. Там отметили, что это нужно для того, чтобы оперативно подтверждать статус мобилизованного и предоставлять ему кредитные каникулы, пишут «Ведомости», Сообщается, что подлинность подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Однако представитель аппарата правительства сказал, что данное обращение в их адрес еще не поступило. Ранее мобилизованных и их семьи предложили освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в РФ была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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