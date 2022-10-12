Мишустину предложили наладить связь с мобилизованными через Минобороны

13 октября 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Мишустину направлено обращение с просьбой создать онлайн-канал для связи с МО по мобилизованным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает автоматизировать обмен информацией между банками, микрофинансовыми организациями (МФО), работодателями и Минобороны, чтобы появилась возможность предоставить кредитные каникулы мобилизованным. Об этом говорится в письме НСФР председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщают «Ведомости», ссылаясь на документ. Там отметили, что это нужно для того, чтобы оперативно подтверждать статус мобилизованного и предоставлять ему кредитные каникулы, пишут «Ведомости», Сообщается, что подлинность подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Однако представитель аппарата правительства сказал, что данное обращение в их адрес еще не поступило. Ранее мобилизованных и их семьи предложили освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в РФ была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает автоматизировать обмен информацией между банками, микрофинансовыми организациями (МФО), работодателями и Минобороны, чтобы появилась возможность предоставить кредитные каникулы мобилизованным. Об этом говорится в письме НСФР председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщают «Ведомости», ссылаясь на документ. Там отметили, что это нужно для того, чтобы оперативно подтверждать статус мобилизованного и предоставлять ему кредитные каникулы, пишут «Ведомости», Сообщается, что подлинность подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Однако представитель аппарата правительства сказал, что данное обращение в их адрес еще не поступило. Ранее мобилизованных и их семьи предложили освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в РФ была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.