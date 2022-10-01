Мишустин продлил льготы по ипотеке для многодетных семей

01 октября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин продлил льготы по ипотеке для многодетных семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей. Россияне могут получить от государства 450 тысяч рублей. Соответствующе постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. «Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. <…> Срок кредитного договора также продлевается <…> до 1 июля 2024 года», — уточняется на сайте правительства РФ. Всего, в период с 2023 по 2024 года из бюджета планируется выделить на эти программы около 90 миллиардов рублей. Ранее в Госдуме предложили новую льготу семьям мобилизованных. Предложено освободить семьи мобилизованных от пеней по ЖКХ. Также россиянам рассказали о малоизвестных льготах. Например, семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже квартиры, деньги пойдут на покупку нового жилья.

Правительство России приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей. Россияне могут получить от государства 450 тысяч рублей. Соответствующе постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. «Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. <…> Срок кредитного договора также продлевается <…> до 1 июля 2024 года», — уточняется на сайте правительства РФ. Всего, в период с 2023 по 2024 года из бюджета планируется выделить на эти программы около 90 миллиардов рублей. Ранее в Госдуме предложили новую льготу семьям мобилизованных. Предложено освободить семьи мобилизованных от пеней по ЖКХ. Также россиянам рассказали о малоизвестных льготах. Например, семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже квартиры, деньги пойдут на покупку нового жилья.