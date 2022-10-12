Морской пехотинец объяснил особенности экипировки для мобилизованных ХМАО

Морской пехотинец Байбуз: мобилизованным не надо покупать непрофессиональную экипировку

13 октября 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Вместо покупки слесарных очков под видом тактических артиллеристам советуют подумать над приобретением рабочих перчаток Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Руководитель штаба помощи военнослужащим из Нижневартовска (ХМАО) Александр Байбуз посоветовал мобилизованным не покупать перчатки для страйкбола и слесарные очки, которые под видом тактических продаются в магазинах города. В разговоре с URA.RU он рассказал, что вместо этого стоит потратиться на более полезную экипировку. «В Нижневартовских магазинах просто нет нужного оборудования. Люди массово скупают товары, которые продавцы им предлагают под видом профессиональной военной экипировки. Слесарные очки продают под видом тактических, но они предназначены для защиты глаз от искр, а не от осколков. Солдат в балаклаве, войдя в помещение в таких очках, просто не будет ничего видеть — стекло запотеет», — поделился опытом Байбуз. Байбуз отметил, что перчатки, которые предприниматели продают под видом тактических, на самом деле предназначены для страйкбола. По его словам, профессиональная воинская амуниция стоит в несколько раз дороже, чем аналоги из строительных магазинов. «Это не самый плохой вариант, и перчаток в зоне боевых действий нужно много. Но деньги стоит тратить с умом. Лучше купить суперклей и паракордовый шнур, а артиллеристам стоит запастись рабочими перчатками, как у строителей, ведь в таких подразделениях приходится много копать», — прокомментировал Байбуз. Частичную мобилизацию в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель штаба помощи военнослужащим из Нижневартовска (ХМАО) Александр Байбуз посоветовал мобилизованным не покупать перчатки для страйкбола и слесарные очки, которые под видом тактических продаются в магазинах города. В разговоре с URA.RU он рассказал, что вместо этого стоит потратиться на более полезную экипировку. «В Нижневартовских магазинах просто нет нужного оборудования. Люди массово скупают товары, которые продавцы им предлагают под видом профессиональной военной экипировки. Слесарные очки продают под видом тактических, но они предназначены для защиты глаз от искр, а не от осколков. Солдат в балаклаве, войдя в помещение в таких очках, просто не будет ничего видеть — стекло запотеет», — поделился опытом Байбуз. Байбуз отметил, что перчатки, которые предприниматели продают под видом тактических, на самом деле предназначены для страйкбола. По его словам, профессиональная воинская амуниция стоит в несколько раз дороже, чем аналоги из строительных магазинов. «Это не самый плохой вариант, и перчаток в зоне боевых действий нужно много. Но деньги стоит тратить с умом. Лучше купить суперклей и паракордовый шнур, а артиллеристам стоит запастись рабочими перчатками, как у строителей, ведь в таких подразделениях приходится много копать», — прокомментировал Байбуз. Частичную мобилизацию в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины.