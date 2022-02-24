Зачем Путин начал военную операцию против Украины

Первые объяснения плана президента

24 февраля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предотвратил масштабное кровопролитие на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Военная операция РФ на Украине Военная операция России на Донбассе объясняется предотвращением кровопролития в Украине. Своим решением президент РФ Владимир Путин намерен остановить новые агрессии националистов против ДНР и ЛНД, считают эксперты. По их мнению, спецоперация российской армии — это принуждение Украины к миру, а не война. Около шести часов утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил со вторым на этой неделе обращением. И оно вновь было адресовано не только к россиянам, но и к жителям и солдатам Украины, а также к коллективному Западу. Путин вновь обрисовал ситуацию, которая сложилась на Украине и в Донбассе. Он напомнил об игнорировании требований России об обеспечении гарантий безопасности и нерасширении НАТО на восток. И все это стало возможным после развала СССР, когда «фактически начался передел мира». Россия не могла допустить внезапной агрессии, как это произошло в 1941 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент напомнил о бомбежках Белграда без санкций Совбеза ООН, о развязанных США войнах в Ираке, Ливии и Сирии. В каждом случае агрессия США привела «к огромным жертвам, разрушениям, невероятному всплеску терроризма», отметил Путин. «У нас возникает вопрос: а что же делать дальше, чего ждать? Мы хорошо знаем из истории, как в 40-м году и в начале 41-го года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны… Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу… [Сегодня] ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора», — предупредил Путин. Жители ЛДНР вынуждены бежать от обстрелов украинскими силовиками Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Путин вновь подчеркнул свою позицию о том, что в Донбассе украинские власти устроили геноцид русского народа. И, если не остановить это сейчас, националисты и неонацисты «полезут в Крым с войной», так как «никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор — воссоединение с Россией». «Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня… Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России», — объявил Путин. И подчеркнул, что в его планы «не входит оккупация Украины». Владимир Путин призвал украинских солдат сложить оружие и вернуться домой Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Отдельно российский президент обратился к украинским солдатам. Он призвал их вспомнить о подвиге их предков, которые победили фашизм в 1945 году, которые «защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине». «Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на Украине режима», — заявил Путин. Ситуация в Донбассе начала обостряться на прошлой неделе. Власти ЛНР и ДНР 18 февраля вынуждены были объявить об эвакуации мирных жителей в Россию. В понедельник 21 февраля лидеры ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту России с просьбой о признании независимости самопровозглашенных республик. В тот же день Путин провел экстренное заседание Совебеза РФ, после которого выступил с обращением к россиянам и принял решение о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Уже на следующий день парламент ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с новыми республикам, которые включают оказание военной помощи. Вечером 23 февраля Пушилин и Пасечник обратились к России за этим. Владимир Путин призвал украинских солдат вспомнить, как их предки победили фашизм в 1945-м Фото: Анна Майорова © URA.RU Решение президента, объясняет доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин, основано на нескольких позициях. В том числе на тезисе, который Путин озвучил во время пресс-конференции по итогам переговоров с новым канцлером Германии Олафом Шольцем: тогда президент РФ впервые заявил о геноциде в Донбассе. «Президент подчеркнул, что не надо впадать в иллюзии и стоит учитывать опыт обмана Германии перед началом Великой Отечественной войны, когда противник убаюкивал заверениями, что Германия стоит на позиции мира. Признание ЛДНР, разрешение о вводе войск, невыполнение соглашений со стороны Киева и Запада, геноцид русского народа — это все в совокупности привело к такому решению Путина. Тяжелый выбор, но такова ситуация», — отметил Мизулин. Вместе с тем нельзя говорить, что принятое Путиным решение о начале спецоперации в Украине является «точкой невозврата», убежден директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Путин неоднократно говорил о военно-техническом ответе, который может быть дан Россией в случае полного непонимания позиции России Западом. Идет работа по военной инфраструктуре. Если бы началась ракетная атака на Киев и захват центра принятия решений, попытки смены политического режима в Украине, — это было бы точкой невозврата. Но этого не происходит», — сказал Михайлов. По словам военного эксперта, у России, которую активно провоцировали не просто последний месяц, а последние несколько лет, просто «закончилось терпение». «Это не военные действия. Это операция по принуждению к миру. Спецоперация на Украине — это не война, а принуждение к миру, убеждены эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Мы защищаем 700 тысяч граждан РФ, проживающих на юго-востоке Украины. Россию провоцировали долго, причем все это в разгар дипломатических переговоров. Сейчас объясняют на доступном военном языке, что военной инфраструктуры вблизи российской границы не будет — ее будут уничтожать», — отметил Александр Михайлов. Решение Путина о начале спецоперации «абсолютно укладывается в логику предыдущих действий президента», убежден генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Путин не развязал войну. Он остановил войну. После Путинского решения вероятность того, что военные действия начнутся, резко понизилась, а не повысилась. Военные действия — это если бы русская танковая армия двинулась бы на Харьков. Сейчас происходит очень сильное обострение противостояния, которое было всегда», — резюмировал Шпунт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военная операция России на Донбассе объясняется предотвращением кровопролития в Украине. Своим решением президент РФ Владимир Путин намерен остановить новые агрессии националистов против ДНР и ЛНД, считают эксперты. По их мнению, спецоперация российской армии — это принуждение Украины к миру, а не война. Около шести часов утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил со вторым на этой неделе обращением. И оно вновь было адресовано не только к россиянам, но и к жителям и солдатам Украины, а также к коллективному Западу. Путин вновь обрисовал ситуацию, которая сложилась на Украине и в Донбассе. Он напомнил об игнорировании требований России об обеспечении гарантий безопасности и нерасширении НАТО на восток. И все это стало возможным после развала СССР, когда «фактически начался передел мира». Президент напомнил о бомбежках Белграда без санкций Совбеза ООН, о развязанных США войнах в Ираке, Ливии и Сирии. В каждом случае агрессия США привела «к огромным жертвам, разрушениям, невероятному всплеску терроризма», отметил Путин. «У нас возникает вопрос: а что же делать дальше, чего ждать? Мы хорошо знаем из истории, как в 40-м году и в начале 41-го года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны… Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу… [Сегодня] ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора», — предупредил Путин. Путин вновь подчеркнул свою позицию о том, что в Донбассе украинские власти устроили геноцид русского народа. И, если не остановить это сейчас, националисты и неонацисты «полезут в Крым с войной», так как «никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор — воссоединение с Россией». «Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня… Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России», — объявил Путин. И подчеркнул, что в его планы «не входит оккупация Украины». Отдельно российский президент обратился к украинским солдатам. Он призвал их вспомнить о подвиге их предков, которые победили фашизм в 1945 году, которые «защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине». «Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на Украине режима», — заявил Путин. Ситуация в Донбассе начала обостряться на прошлой неделе. Власти ЛНР и ДНР 18 февраля вынуждены были объявить об эвакуации мирных жителей в Россию. В понедельник 21 февраля лидеры ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту России с просьбой о признании независимости самопровозглашенных республик. В тот же день Путин провел экстренное заседание Совебеза РФ, после которого выступил с обращением к россиянам и принял решение о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Уже на следующий день парламент ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с новыми республикам, которые включают оказание военной помощи. Вечером 23 февраля Пушилин и Пасечник обратились к России за этим. Решение президента, объясняет доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин, основано на нескольких позициях. В том числе на тезисе, который Путин озвучил во время пресс-конференции по итогам переговоров с новым канцлером Германии Олафом Шольцем: тогда президент РФ впервые заявил о геноциде в Донбассе. «Президент подчеркнул, что не надо впадать в иллюзии и стоит учитывать опыт обмана Германии перед началом Великой Отечественной войны, когда противник убаюкивал заверениями, что Германия стоит на позиции мира. Признание ЛДНР, разрешение о вводе войск, невыполнение соглашений со стороны Киева и Запада, геноцид русского народа — это все в совокупности привело к такому решению Путина. Тяжелый выбор, но такова ситуация», — отметил Мизулин. Вместе с тем нельзя говорить, что принятое Путиным решение о начале спецоперации в Украине является «точкой невозврата», убежден директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Путин неоднократно говорил о военно-техническом ответе, который может быть дан Россией в случае полного непонимания позиции России Западом. Идет работа по военной инфраструктуре. Если бы началась ракетная атака на Киев и захват центра принятия решений, попытки смены политического режима в Украине, — это было бы точкой невозврата. Но этого не происходит», — сказал Михайлов. По словам военного эксперта, у России, которую активно провоцировали не просто последний месяц, а последние несколько лет, просто «закончилось терпение». «Это не военные действия. Это операция по принуждению к миру. Мы защищаем 700 тысяч граждан РФ, проживающих на юго-востоке Украины. Россию провоцировали долго, причем все это в разгар дипломатических переговоров. Сейчас объясняют на доступном военном языке, что военной инфраструктуры вблизи российской границы не будет — ее будут уничтожать», — отметил Александр Михайлов. Решение Путина о начале спецоперации «абсолютно укладывается в логику предыдущих действий президента», убежден генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Путин не развязал войну. Он остановил войну. После Путинского решения вероятность того, что военные действия начнутся, резко понизилась, а не повысилась. Военные действия — это если бы русская танковая армия двинулась бы на Харьков. Сейчас происходит очень сильное обострение противостояния, которое было всегда», — резюмировал Шпунт.