Власти РФ дали отсрочку от мобилизации новой категории россиян

Министерство обороны РФ разрешило военкоматам не призывать в рамках частичной мобилизации отцов трех и более детей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее в соцсетях расходилась информация о новых правилах отсрочки от мобилизации. Telegram-каналы публиковали документ, в котором прописано, что призывать многодетных отцов с тремя детьми также не будут.
«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — прокомментировал эту информацию Картаполов в беседе с «Парламентской газетой».
По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, такие вводные уже отправлены Генштабом РФ в военкоматы. Ранее у них была установка не призывать лишь отцов, у которых на иждивении находятся четверо и более детей.
Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.
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Министерство обороны РФ разрешило военкоматам не призывать в рамках частичной мобилизации отцов трех и более детей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее в соцсетях расходилась информация о новых правилах отсрочки от мобилизации. Telegram-каналы публиковали документ, в котором прописано, что призывать многодетных отцов с тремя детьми также не будут. «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — прокомментировал эту информацию Картаполов в беседе с «Парламентской газетой». По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, такие вводные уже отправлены Генштабом РФ в военкоматы. Ранее у них была установка не призывать лишь отцов, у которых на иждивении находятся четверо и более детей. Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.