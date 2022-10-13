Власти РФ дали отсрочку от мобилизации новой категории россиян

Минобороны РФ дало отсрочку от мобилизации отцам трех детей
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Отцов трех и более детей не будут призывать в рамках частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Министерство обороны РФ разрешило военкоматам не призывать в рамках частичной мобилизации отцов трех и более детей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее в соцсетях расходилась информация о новых правилах отсрочки от мобилизации. Telegram-каналы публиковали документ, в котором прописано, что призывать многодетных отцов с тремя детьми также не будут.

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — прокомментировал эту информацию Картаполов в беседе с «Парламентской газетой».

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, такие вводные уже отправлены Генштабом РФ в военкоматы. Ранее у них была установка не призывать лишь отцов, у которых на иждивении находятся четверо и более детей.

Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.

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Министерство обороны РФ разрешило военкоматам не призывать в рамках частичной мобилизации отцов трех и более детей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее в соцсетях расходилась информация о новых правилах отсрочки от мобилизации. Telegram-каналы публиковали документ, в котором прописано, что призывать многодетных отцов с тремя детьми также не будут. «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — прокомментировал эту информацию Картаполов в беседе с «Парламентской газетой». По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, такие вводные уже отправлены Генштабом РФ в военкоматы. Ранее у них была установка не призывать лишь отцов, у которых на иждивении находятся четверо и более детей. Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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