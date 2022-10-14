Посол ЛНР в РФ: ВСУ собрали 35 тысяч бойцов для скорой атаки на регион

14 октября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

По мнению посла ЛНР, не исключена попытка прорыва ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К сватовскому направлению Луганской Народной Республики стянуто до 35 тысяч солдат вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник. «На сватовском направлении сконцентрировано до 35 тысяч бойцов ВС Украины», — цитирует Мирошника ТАСС в своем telegram-канале. Он также не исключил скорую попытку прорыва ВСУ. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в РФ 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации Путин назвал защиту жителей и территорий Донбасса. 5 октября он подписал закон о принятии ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ. Ранее Мирошник заявил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у города Кременная (ЛНР), сообщает RT.

К сватовскому направлению Луганской Народной Республики стянуто до 35 тысяч солдат вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник. «На сватовском направлении сконцентрировано до 35 тысяч бойцов ВС Украины», — цитирует Мирошника ТАСС в своем telegram-канале. Он также не исключил скорую попытку прорыва ВСУ. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в РФ 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации Путин назвал защиту жителей и территорий Донбасса. 5 октября он подписал закон о принятии ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ. Ранее Мирошник заявил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у города Кременная (ЛНР), сообщает RT.