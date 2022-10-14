Посол ЛНР в РФ: ВСУ собрали 35 тысяч бойцов для скорой атаки на регион

По мнению посла ЛНР, не исключена попытка прорыва ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
К сватовскому направлению Луганской Народной Республики стянуто до 35 тысяч солдат вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник.
«На сватовском направлении сконцентрировано до 35 тысяч бойцов ВС Украины», — цитирует Мирошника ТАСС в своем telegram-канале. Он также не исключил скорую попытку прорыва ВСУ.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в РФ 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации Путин назвал защиту жителей и территорий Донбасса. 5 октября он подписал закон о принятии ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ. Ранее Мирошник заявил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у города Кременная (ЛНР), сообщает RT.
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