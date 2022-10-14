Посол ЛНР в РФ: ВСУ собрали 35 тысяч бойцов для скорой атаки на регион

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
По мнению посла ЛНР, не исключена попытка прорыва ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

К сватовскому направлению Луганской Народной Республики стянуто до 35 тысяч солдат вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник.

«На сватовском направлении сконцентрировано до 35 тысяч бойцов ВС Украины», — цитирует Мирошника ТАСС в своем telegram-канале. Он также не исключил скорую попытку прорыва ВСУ.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в РФ 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации Путин назвал защиту жителей и территорий Донбасса. 5 октября он подписал закон о принятии ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ. Ранее Мирошник заявил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у города Кременная (ЛНР), сообщает RT.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К сватовскому направлению Луганской Народной Республики стянуто до 35 тысяч солдат вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник. «На сватовском направлении сконцентрировано до 35 тысяч бойцов ВС Украины», — цитирует Мирошника ТАСС в своем telegram-канале. Он также не исключил скорую попытку прорыва ВСУ. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в РФ 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации Путин назвал защиту жителей и территорий Донбасса. 5 октября он подписал закон о принятии ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ. Ранее Мирошник заявил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у города Кременная (ЛНР), сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...