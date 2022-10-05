Путин подписал закон о принятии новых регионов РФ

05 октября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

В состав России вошли четыре новых региона Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии в состав РФ новых регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Херсонская область принимается в Российскую федерацию в соответствии с Конституцией РФ и статьей 4 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 года №6-ФКЗ „О порядке принятия в состав России и образования в ее составе нового субъекта“», — сообщается в тексте федерального закона. Также опубликован аналогичный документ о принятии Запорожской области. Помимо этого Путин подписал закон о ратификации договоров между РФ, ДНР и ЛНР, а также вхождении республик в состав России. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав России Путин подписал 30 сентября, сообщает «Дни.ру». Это произошло после проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской области, на которых большинство жителей одобрили присоединение регионов к России. Эти территории были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине. Под контролем российской армии находится большая часть Запорожья, ЛНР, Херсонская область и часть ДНР. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам Путина, целью стала помощь жителям Донбасса.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии в состав РФ новых регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Херсонская область принимается в Российскую федерацию в соответствии с Конституцией РФ и статьей 4 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 года №6-ФКЗ „О порядке принятия в состав России и образования в ее составе нового субъекта“», — сообщается в тексте федерального закона. Также опубликован аналогичный документ о принятии Запорожской области. Помимо этого Путин подписал закон о ратификации договоров между РФ, ДНР и ЛНР, а также вхождении республик в состав России. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав России Путин подписал 30 сентября, сообщает «Дни.ру». Это произошло после проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской области, на которых большинство жителей одобрили присоединение регионов к России. Эти территории были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине. Под контролем российской армии находится большая часть Запорожья, ЛНР, Херсонская область и часть ДНР. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам Путина, целью стала помощь жителям Донбасса.