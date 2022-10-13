Пропавшая в Тобольске девочка могла уехать в Астрахань

14 октября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Поиск ребенка не прекращается ни на минуту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пропавшая 13 октября в Тобольске (Тюменская область) 11-летняя Тамара Скрипач могла уехать в Астрахань. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в местном поисковом отряде «Феникс». «Предположительно, она могла отправиться в Астрахань. Сейчас эта информация проверяется. Мотивы неизвестны», — рассказали поисковики. По информации «Феникса», девочка ушла из дома на улице Дальней в Тобольске вчера вечером. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: на вид 12-13 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы темно-русые, длинные, глаза карие. Была одета в красное полупальто, черный кардиган, синее платье. Имеет при себе рюкзак. Всех, кто располагает какой-либо информацией об ее местонахождении, поисковики просят обращаться по телефону: 8-904-888-74-38 или 112. Тамару Скрипач разыскивают с вечера 13 октября

Пропавшая 13 октября в Тобольске (Тюменская область) 11-летняя Тамара Скрипач могла уехать в Астрахань. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в местном поисковом отряде «Феникс». «Предположительно, она могла отправиться в Астрахань. Сейчас эта информация проверяется. Мотивы неизвестны», — рассказали поисковики. По информации «Феникса», девочка ушла из дома на улице Дальней в Тобольске вчера вечером. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: на вид 12-13 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы темно-русые, длинные, глаза карие. Была одета в красное полупальто, черный кардиган, синее платье. Имеет при себе рюкзак. Всех, кто располагает какой-либо информацией об ее местонахождении, поисковики просят обращаться по телефону: 8-904-888-74-38 или 112.