13 октября 2022

Пропавшая в Тобольске девочка могла уехать в Астрахань

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут
Поиск ребенка не прекращается ни на минуту Фото:

Пропавшая 13 октября в Тобольске (Тюменская область) 11-летняя Тамара Скрипач могла уехать в Астрахань. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в местном поисковом отряде «Феникс».

«Предположительно, она могла отправиться в Астрахань. Сейчас эта информация проверяется. Мотивы неизвестны», — рассказали поисковики.

По информации «Феникса», девочка ушла из дома на улице Дальней в Тобольске вчера вечером. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 12-13 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы темно-русые, длинные, глаза карие. Была одета в красное полупальто, черный кардиган, синее платье. Имеет при себе рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об ее местонахождении, поисковики просят обращаться по телефону: 8-904-888-74-38 или 112.

Тамару Скрипач разыскивают с вечера 13 октября

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Пропавшая 13 октября в Тобольске (Тюменская область) 11-летняя Тамара Скрипач могла уехать в Астрахань. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в местном поисковом отряде «Феникс». «Предположительно, она могла отправиться в Астрахань. Сейчас эта информация проверяется. Мотивы неизвестны», — рассказали поисковики. По информации «Феникса», девочка ушла из дома на улице Дальней в Тобольске вчера вечером. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: на вид 12-13 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы темно-русые, длинные, глаза карие. Была одета в красное полупальто, черный кардиган, синее платье. Имеет при себе рюкзак. Всех, кто располагает какой-либо информацией об ее местонахождении, поисковики просят обращаться по телефону: 8-904-888-74-38 или 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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