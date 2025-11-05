Тюменским вахтовикам повысили зарплату

Самые высокооплачиваемые специалисты на вахте — сварщики Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменской области зарплаты вахтовиков выросли на 9%. В среднем сотрудникам готовы платить 170 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru. При этом спрос на рабочих вырос на 45%.

«В третьем квартале работодатели готовы были платить соискателям из Тюменской области на вахте 174 500 рублей (медиана предложений), отрыв от рынка — в 2,4 раза в большую сторону. С начала года зарплаты выросли на 9%, в сумме прирост составил 14 800 рублей», — сообщается в исследовании.

Самые высокооплачиваемые специалисты на вахте — сварщики (258 тысяч). За ними следуют геодезисты и водители — 201 тысяча.

