Тюменским вахтовикам повысили зарплату
Самые высокооплачиваемые специалисты на вахте — сварщики
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюменской области зарплаты вахтовиков выросли на 9%. В среднем сотрудникам готовы платить 170 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru. При этом спрос на рабочих вырос на 45%.
«В третьем квартале работодатели готовы были платить соискателям из Тюменской области на вахте 174 500 рублей (медиана предложений), отрыв от рынка — в 2,4 раза в большую сторону. С начала года зарплаты выросли на 9%, в сумме прирост составил 14 800 рублей», — сообщается в исследовании.
Самые высокооплачиваемые специалисты на вахте — сварщики (258 тысяч). За ними следуют геодезисты и водители — 201 тысяча.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области средняя зарплата, которую работодатели предлагают соискателям, выросла на 4% и достигла 72,7 тысячи рублей. Наиболее высокие зарплатные предложения этой осенью зафиксированы для работников сельского хозяйства, добывающих отраслей и строительства.
