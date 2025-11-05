Рекордный рост показали цены на бензин в Тюменской области

Литр бензина подорожал на пять рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

За месяц стоимость бензина в Тюменской области выросла на пять рублей.Так к началу ноября цена топлива марки АИ-92 составляет 63, 29 рубля, АИ-95 — 68, 54 рублей. Такие данные опубликованы на сервисе мониторинга цен fuelprices.ru.





На конец сентября цена на бензин была ниже. Литр топлива марки АИ-92 в среднем можно было приобрести на тюменских заправках за 58, 56 рублей, АИ-95 — 64, 27 рубля.

