Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Рекордный рост показали цены на бензин в Тюменской области

Литр бензина в Тюменской области за месяц подорожал на пять рублей
05 ноября 2025 в 13:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Литр бензина подорожал на пять рублей

Литр бензина подорожал на пять рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

За месяц стоимость бензина в Тюменской области выросла на пять рублей.Так к началу ноября цена топлива марки АИ-92 составляет 63, 29 рубля, АИ-95 — 68, 54 рублей. Такие данные опубликованы на сервисе мониторинга цен fuelprices.ru.


«Тюменская область, стоимость бензина на 27 октября. Топливо марки АИ-92 — 63, 29 рубля. АИ-95 — 68, 54 рублей», — такие данные опубликованы на сервисе мониторинга цен fuelprices.ru.

На конец сентября цена на бензин была ниже. Литр топлива марки АИ-92 в среднем можно было приобрести на тюменских заправках за 58, 56 рублей, АИ-95 — 64, 27 рубля.

Продолжение после рекламы

Основной причиной роста стоимости бензина называют сокращение объемов производства топлива из-за атак БПЛА на НПЗ. При этом эксперты прогнозируют, что к зиме цены на бензин продолжат расти

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал