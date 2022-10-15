На Украине назвали три основания для победы России

The National Interest: Россия победит благодаря усталости Европы от конфликта

15 октября 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

У России есть три долгосрочных фактора для победы, считает Марк Темницкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В распоряжении России есть три фактора для достижения своих целей на Украине. Об этом написал украинский журналист Марк Темницкий в статье для американского журнала The National Interest. «Во-первых, учитывая контроль президента Владимира Путина над российской политической системой вполне вероятно, что он будет переизбран в 2024 году еще на один шестилетний срок. Еще один срок позволит ему продолжить реализацию свои планов. Во-вторых, есть опасения, что некоторые европейские страны могут ослабить свою поддержку Украины в обмен на российский газ. Ну и в-третьих, по мере затягивания конфликта в Европе начнет проявляться усталость от происходящего. Если международная помощь ослабнет, это позволит России перегруппироваться», — написал Темницкий. Владимир Путин объявил о специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства заявил, что РФ не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины, пишет агентство Nation News. По словам Путина, если бы Россия не начала спецоперацию, то же самое случилось бы позже , но в худших для страны условиях, пишет Pravda.ru. Президент отметил, что Россия действует «правильно и своевременно», сообщает «Национальная служба новостей».

В распоряжении России есть три фактора для достижения своих целей на Украине. Об этом написал украинский журналист Марк Темницкий в статье для американского журнала The National Interest. «Во-первых, учитывая контроль президента Владимира Путина над российской политической системой вполне вероятно, что он будет переизбран в 2024 году еще на один шестилетний срок. Еще один срок позволит ему продолжить реализацию свои планов. Во-вторых, есть опасения, что некоторые европейские страны могут ослабить свою поддержку Украины в обмен на российский газ. Ну и в-третьих, по мере затягивания конфликта в Европе начнет проявляться усталость от происходящего. Если международная помощь ослабнет, это позволит России перегруппироваться», — написал Темницкий. Владимир Путин объявил о специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства заявил, что РФ не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины, пишет агентство Nation News. По словам Путина, если бы Россия не начала спецоперацию, то же самое случилось бы позже, но в худших для страны условиях, пишет Pravda.ru. Президент отметил, что Россия действует «правильно и своевременно», сообщает «Национальная служба новостей».