16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

На жителя ЯНАО завели уголовное дело за гибель односельчанки

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО погибла жительница Мужи Фото:

В отношении жителя села Мужи (ЯНАО) завели уголовное дело за небезопасное управление моторной лодкой, из-за чего утонула одна из пассажирок. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО.

«По данным следствия, 29 июля 2022 года в Шурышкарском районе местный житель в принадлежащей ему моторной лодке перевозил из села Мужи в село Горки группу односельчан. При движении по реке он допустил опрокидывание водного транспорта, в результате чего утонула одна из пассажирок, 1977 года рождения. Установлено, что все граждане, находившиеся во время движения в лодке, были без спасательных жилетов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Новый Порт перевернулась лодка. Из-за этого погибли четверо пассажиров.

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В отношении жителя села Мужи (ЯНАО) завели уголовное дело за небезопасное управление моторной лодкой, из-за чего утонула одна из пассажирок. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «По данным следствия, 29 июля 2022 года в Шурышкарском районе местный житель в принадлежащей ему моторной лодке перевозил из села Мужи в село Горки группу односельчан. При движении по реке он допустил опрокидывание водного транспорта, в результате чего утонула одна из пассажирок, 1977 года рождения. Установлено, что все граждане, находившиеся во время движения в лодке, были без спасательных жилетов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Новый Порт перевернулась лодка. Из-за этого погибли четверо пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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