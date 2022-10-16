На жителя ЯНАО завели уголовное дело за гибель односельчанки

В отношении жителя села Мужи (ЯНАО) завели уголовное дело за небезопасное управление моторной лодкой, из-за чего утонула одна из пассажирок. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО.
«По данным следствия, 29 июля 2022 года в Шурышкарском районе местный житель в принадлежащей ему моторной лодке перевозил из села Мужи в село Горки группу односельчан. При движении по реке он допустил опрокидывание водного транспорта, в результате чего утонула одна из пассажирок, 1977 года рождения. Установлено, что все граждане, находившиеся во время движения в лодке, были без спасательных жилетов», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Новый Порт перевернулась лодка. Из-за этого погибли четверо пассажиров.
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