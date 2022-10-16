На жителя ЯНАО завели уголовное дело за гибель односельчанки

17 октября 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

В ЯНАО погибла жительница Мужи Фото: Анна Майорова © URA.RU В отношении жителя села Мужи (ЯНАО) завели уголовное дело за небезопасное управление моторной лодкой, из-за чего утонула одна из пассажирок. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «По данным следствия, 29 июля 2022 года в Шурышкарском районе местный житель в принадлежащей ему моторной лодке перевозил из села Мужи в село Горки группу односельчан. При движении по реке он допустил опрокидывание водного транспорта, в результате чего утонула одна из пассажирок, 1977 года рождения. Установлено, что все граждане, находившиеся во время движения в лодке, были без спасательных жилетов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Новый Порт перевернулась лодка. Из-за этого погибли четверо пассажиров.

В отношении жителя села Мужи (ЯНАО) завели уголовное дело за небезопасное управление моторной лодкой, из-за чего утонула одна из пассажирок. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «По данным следствия, 29 июля 2022 года в Шурышкарском районе местный житель в принадлежащей ему моторной лодке перевозил из села Мужи в село Горки группу односельчан. При движении по реке он допустил опрокидывание водного транспорта, в результате чего утонула одна из пассажирок, 1977 года рождения. Установлено, что все граждане, находившиеся во время движения в лодке, были без спасательных жилетов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Новый Порт перевернулась лодка. Из-за этого погибли четверо пассажиров.