FT: Евросоюз решил установить потолок цен на газ

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ЕС установит максимальную стоимость цен на импортируемый газ Фото:
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Газовый кризис в Европе

Евросоюз установит максимальную стоимость цен на импортируемый газ. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Планы предусматривают установление максимальной стоимости этого топлива [газа], в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции. Это позволит <…> оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ», — пишут авторы издания. Данное решение было принято в связи с энергетическим кризисом в Европе.

Ранее сообщалось, что Украина готовится продать США национальные запасы газа. Это поможет странам ЕС найти альтернативные источники газа.

С 24 февраля РФ проводит на территории Украины специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России, но по итогу столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом после ограничения цен на ввозимый газ в Европу.

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Евросоюз установит максимальную стоимость цен на импортируемый газ. Об этом сообщает газета Financial Times. «Планы предусматривают установление максимальной стоимости этого топлива [газа], в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции. Это позволит <…> оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ», — пишут авторы издания. Данное решение было принято в связи с энергетическим кризисом в Европе. Ранее сообщалось, что Украина готовится продать США национальные запасы газа. Это поможет странам ЕС найти альтернативные источники газа. С 24 февраля РФ проводит на территории Украины специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России, но по итогу столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом после ограничения цен на ввозимый газ в Европу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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