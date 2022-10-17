Вернувшиеся из плена военные ЛНР рассказали о пытках ВСУ

Военные ЛНР, вернувшиеся из плена на Украине сообщили о жестоком обращении со стороны ВСУ

17 октября 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Анна Сорока сообщила, что все вернувшиеся пленные пройдут реабилитацию Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих ЛНР рассказали, что их избивали и жестоко пытали. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока. «И избиения, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы. И особо тяжелые случаи есть, а именно психологическое давление», — рассказала Сорока. Ее заявление опубликовано в telegram-канале Народной милиции. Также политик добавила, что вернувшиеся бойцы пройдут реабилитацию. Следователи зафиксируют травмы для возбуждения уголовного дела. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью СВО заявлены денацификация и демилитаризация киевского режима.

Вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих ЛНР рассказали, что их избивали и жестоко пытали. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока. «И избиения, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы. И особо тяжелые случаи есть, а именно психологическое давление», — рассказала Сорока. Ее заявление опубликовано в telegram-канале Народной милиции. Также политик добавила, что вернувшиеся бойцы пройдут реабилитацию. Следователи зафиксируют травмы для возбуждения уголовного дела. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью СВО заявлены денацификация и демилитаризация киевского режима.