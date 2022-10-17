Вернувшиеся из плена военные ЛНР рассказали о пытках ВСУ

Военные ЛНР, вернувшиеся из плена на Украине сообщили о жестоком обращении со стороны ВСУ
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Интервью с ополченцем бежавшим из плена. Владимир Корнелюк. Екатеринбург, руки
Анна Сорока сообщила, что все вернувшиеся пленные пройдут реабилитацию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих ЛНР рассказали, что их избивали и жестоко пытали. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока.

«И избиения, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы. И особо тяжелые случаи есть, а именно психологическое давление», — рассказала Сорока. Ее заявление опубликовано в telegram-канале Народной милиции. Также политик добавила, что вернувшиеся бойцы пройдут реабилитацию. Следователи зафиксируют травмы для возбуждения уголовного дела.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью СВО заявлены денацификация и демилитаризация киевского режима.

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Вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих ЛНР рассказали, что их избивали и жестоко пытали. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока. «И избиения, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы. И особо тяжелые случаи есть, а именно психологическое давление», — рассказала Сорока. Ее заявление опубликовано в telegram-канале Народной милиции. Также политик добавила, что вернувшиеся бойцы пройдут реабилитацию. Следователи зафиксируют травмы для возбуждения уголовного дела. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью СВО заявлены денацификация и демилитаризация киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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