Вернувшиеся из плена военные ЛНР рассказали о пытках ВСУ

Анна Сорока сообщила, что все вернувшиеся пленные пройдут реабилитацию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих ЛНР рассказали, что их избивали и жестоко пытали. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока.
«И избиения, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы. И особо тяжелые случаи есть, а именно психологическое давление», — рассказала Сорока. Ее заявление опубликовано в telegram-канале Народной милиции. Также политик добавила, что вернувшиеся бойцы пройдут реабилитацию. Следователи зафиксируют травмы для возбуждения уголовного дела.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью СВО заявлены денацификация и демилитаризация киевского режима.
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