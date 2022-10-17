Геронтолог Прощаев объяснил, как снизить скорость старения

Геронтолог Прощаев: средиземноморская диета и физическая активность замедляют старение

18 октября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

При движении у человека выделяется оксид азота, который позволяет избежать многих сосудистых заболеваний Фото: Марина Молдавская © URA.RU Средиземноморская диета и правильный режим движения позволяют снизить скорость старения организма. Об этом URA.RU рассказал геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. «Сколько человечество существует, оно ищет эликсир молодости, бессмертия. Очень много разработок ведется по поводу геропротекторов — лекарств, которые замедляют старение. Но интересно то, что на сегодняшний день в нашем арсенале появилось два немедикаментозных фактора, которые ученые рассматривают как лекарства. Это определенный режим питания и определенный режим движения», — сказал Кирилл Прощаев. По словам геронтолога, при движении в организме человека выделяется компонент, который позволяет избежать многих сосудистых заболеваний. «Движение вызывает в организме такие же позитивные изменения, как некоторые лекарства. Например, в организме под воздействием ряда факторов вырабатывается в эндотелии сосудов газовый гормон организма — оксид азота. Он способствует расширению сосудов, снижению артериального давления и повышению устойчивости сосудистой стенки к атеросклеротическим процессам», — уточнил доктор медицинских наук. «Оказалось, что движение запускает такие биохимические реакции, которые повышают синтез собственного оксида азота, который приводит к схожим эффектам. То же самое можно сказать и о режимах питания. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения в качестве одной из наиболее приемлемых моделей питания рекомендует средиземноморскую диету. Понятно, что мы живем не на Средиземном море, некоторые национальные особенности могут иметь место, послабления, но как основа такая диета рекомендуется», — заключил эксперт.

Средиземноморская диета и правильный режим движения позволяют снизить скорость старения организма. Об этом URA.RU рассказал геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. «Сколько человечество существует, оно ищет эликсир молодости, бессмертия. Очень много разработок ведется по поводу геропротекторов — лекарств, которые замедляют старение. Но интересно то, что на сегодняшний день в нашем арсенале появилось два немедикаментозных фактора, которые ученые рассматривают как лекарства. Это определенный режим питания и определенный режим движения», — сказал Кирилл Прощаев. По словам геронтолога, при движении в организме человека выделяется компонент, который позволяет избежать многих сосудистых заболеваний. «Движение вызывает в организме такие же позитивные изменения, как некоторые лекарства. Например, в организме под воздействием ряда факторов вырабатывается в эндотелии сосудов газовый гормон организма — оксид азота. Он способствует расширению сосудов, снижению артериального давления и повышению устойчивости сосудистой стенки к атеросклеротическим процессам», — уточнил доктор медицинских наук. «Оказалось, что движение запускает такие биохимические реакции, которые повышают синтез собственного оксида азота, который приводит к схожим эффектам. То же самое можно сказать и о режимах питания. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения в качестве одной из наиболее приемлемых моделей питания рекомендует средиземноморскую диету. Понятно, что мы живем не на Средиземном море, некоторые национальные особенности могут иметь место, послабления, но как основа такая диета рекомендуется», — заключил эксперт.