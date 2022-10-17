В Тюмени педофил напал на дочь своей приятельницы

Мужчина напал на ребенка, а после начал писать ей непристойности в социальной сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюменской области помещен под арест по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении 12-летней дочери своей знакомой. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Постановлением Исетского районного суда взят под стражу 31-летний мужчина. Как следует из материалов дела, обвиняемый совершил действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери его знакомой в их квартире, пока мать была на работе, а после этого переписывался с девочкой в социальной сети», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Рассказать о случившемся ребенок решила после того, как мамин знакомый начал писать ей непристойности. Мать девочки обратилась в полицию, а сам обвиняемый скрылся. Его объявили в федеральный розыск и задержали.

Под арестом мужчина будет находиться до 15 декабря. По вменяемой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.