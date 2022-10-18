МВД Германии уволило главу спецслужбы по кибербезопасности, обвинив в связях с Россией

МВД Германии уволило главу федерального управления по информационной безопасности Арне Шенбома после подозрений его в связях со спецслужбами России. Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на источники в кругах службы безопасности Германии.
«Федеральное министерство внутренних дел немедленно уволило президента Федерального управления по информационной безопасности Арне Шенбома», — пишет Spiegel со ссылкой на источники. В издании также добавили, что федеральное министерство внутренних дел ФРГ инициирует против него дисциплинарное разбирательство.
Ранее главу управления по информационной безопасности Арне Шенбома заподозрили в связях со спецслужбами Российской Федерации, сообщает MK.ru. По версии МВД Германии, он мог взаимодействовать с ними через Совет по кибербезопасности Германии, в который входила компания Protelion, ранее представлявшая собой дочерний филиал российской компании, якобы созданной сотрудником КГБ СССР в отставке.
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МВД Германии уволило главу федерального управления по информационной безопасности Арне Шенбома после подозрений его в связях со спецслужбами России. Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на источники в кругах службы безопасности Германии. «Федеральное министерство внутренних дел немедленно уволило президента Федерального управления по информационной безопасности Арне Шенбома», — пишет Spiegel со ссылкой на источники. В издании также добавили, что федеральное министерство внутренних дел ФРГ инициирует против него дисциплинарное разбирательство. Ранее главу управления по информационной безопасности Арне Шенбома заподозрили в связях со спецслужбами Российской Федерации, сообщает MK.ru. По версии МВД Германии, он мог взаимодействовать с ними через Совет по кибербезопасности Германии, в который входила компания Protelion, ранее представлявшая собой дочерний филиал российской компании, якобы созданной сотрудником КГБ СССР в отставке.