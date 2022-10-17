17 октября 2022

Курганские власти просят Москву решить вопрос с выплатами для мобилизованных

Курганские власти предложили Москве унифицировать выплаты мобилизованным
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Представители местной власти отмечают, что выплаты для мобилизованных должны быть едиными Фото:
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Мобилизация в России

Представители власти Курганской области направили в Госдуму, федеральное правительство и администрацию президента России предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным. Об этом 18 октября в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Наши предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным, а также по приостановке начисления процентов на период мобилизации направили в правительство, администрацию президента и Госдуму. Переговорили с коллегами по ускорению прохождения этих вопросов», — сообщил Шумков.

Сейчас представители власти, по словам Шумкова, ждут ответа. Ранее губернатор заявлял, что решения о выплатах для мобилизованных должны быть едиными для всех регионов. Также он предложил приостановить начисление процентов по кредитам для мобилизованных граждан.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. 17 октября Шумков вместе с заместителями приехал в военную часть в Елань, чтобы проверить условия пребывания мобилизованных из Курганской области и передать им необходимые вещи и продукты.

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Представители власти Курганской области направили в Госдуму, федеральное правительство и администрацию президента России предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным. Об этом 18 октября в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Наши предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным, а также по приостановке начисления процентов на период мобилизации направили в правительство, администрацию президента и Госдуму. Переговорили с коллегами по ускорению прохождения этих вопросов», — сообщил Шумков. Сейчас представители власти, по словам Шумкова, ждут ответа. Ранее губернатор заявлял, что решения о выплатах для мобилизованных должны быть едиными для всех регионов. Также он предложил приостановить начисление процентов по кредитам для мобилизованных граждан. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. 17 октября Шумков вместе с заместителями приехал в военную часть в Елань, чтобы проверить условия пребывания мобилизованных из Курганской области и передать им необходимые вещи и продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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