Курганские власти просят Москву решить вопрос с выплатами для мобилизованных

Курганские власти предложили Москве унифицировать выплаты мобилизованным

Представители местной власти отмечают, что выплаты для мобилизованных должны быть едиными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Представители власти Курганской области направили в Госдуму, федеральное правительство и администрацию президента России предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным. Об этом 18 октября в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Наши предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным, а также по приостановке начисления процентов на период мобилизации направили в правительство, администрацию президента и Госдуму. Переговорили с коллегами по ускорению прохождения этих вопросов», — сообщил Шумков.

Сейчас представители власти, по словам Шумкова, ждут ответа. Ранее губернатор заявлял, что решения о выплатах для мобилизованных должны быть едиными для всех регионов. Также он предложил приостановить начисление процентов по кредитам для мобилизованных граждан.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. 17 октября Шумков вместе с заместителями приехал в военную часть в Елань, чтобы проверить условия пребывания мобилизованных из Курганской области и передать им необходимые вещи и продукты.