Шумков объяснил, чем обижены мобилизованные курганцы в Елани

Курганский губернатор Шумков призвал сделать выплаты мобилизованным одинаковыми по всей стране

Вадим Шумков считает, что мобилизованные должны получить одинаковое довольствие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованных из разных регионов страны обижает неравное положение в размерах выплат, а также снаряжении, обучении и обеспечении. Об этом написал губернатор Курганской области в своем telegram-канале, подчеркнув, что необходим единый подход к обеспечению.

«Мы видим, что разные регионы принимают различные решения по дополнительным выплатам мобилизованным. Разнятся подходы, во много раз разнятся суммы выплат. Ведь возможности у всех также совершенно разные. Но время прошло, и пора определяться. Если мы собираем парней в единую Российскую армию, а не на защиту интересов каждого региона в отдельности, то и подходы к их формированию, снаряжению, обучению и обеспечению, включая решения о выплатах должны быть едиными. Одинаковыми. Вне зависимости от возможностей конкретных бюджетов», — написал губернатор Шумков.

Глава Курганской области подчеркнул, что разное обеспечение обижает людей и ставит их в неравное положение. Он также выразил уверенность, что в скором времени такое обеспечение будет единым.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков привез гуманитарную помощь мобилизованным в Елань. Главу региона сопровождали его заместители. Они передали мобилизованным курганцам новый груз снаряжения, экипировки и походного питания.