Шумков предлагает освободить мобилизованных от начисления процентов по кредитам

17 октября 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор обсудил с мобилизованными вопросы приостановки начисления процентов по кредитам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил приостановить начисление процентов по кредитам для мобилизованных граждан. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «На время мобилизации начисление процентов может быть приостановлено. На эту тему банкам не мешало бы подумать. Остановить начисление процентов на время отсутствия мобилизованного, продлив срок действия договора на период мобилизации, перенести их начисление и выплату вполне возможно. Будем предлагать», — сообщил Шумков. Также он попросил курганское отделение Банка России разъяснить всем кредитным организациям правила и механизмам кредитной отсрочки. По словам губернатора, данные вопросы он обсудил с мобилизованными курганцами в воинской части в Елани (Свердловская область). Ранее URA.RU писало, жители Курганской области, которые до мобилизации и участия в специальной военной операции (СВО) взяли ипотеку или любой другой вид потребительского кредита, имеют право на отсрочку платежей по займам. Закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО президент России Владимир Путин подписал в начале октября. Путин 21 сентября подписал указа о частичной мобилизации. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил приостановить начисление процентов по кредитам для мобилизованных граждан. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «На время мобилизации начисление процентов может быть приостановлено. На эту тему банкам не мешало бы подумать. Остановить начисление процентов на время отсутствия мобилизованного, продлив срок действия договора на период мобилизации, перенести их начисление и выплату вполне возможно. Будем предлагать», — сообщил Шумков. Также он попросил курганское отделение Банка России разъяснить всем кредитным организациям правила и механизмам кредитной отсрочки. По словам губернатора, данные вопросы он обсудил с мобилизованными курганцами в воинской части в Елани (Свердловская область). Ранее URA.RU писало, жители Курганской области, которые до мобилизации и участия в специальной военной операции (СВО) взяли ипотеку или любой другой вид потребительского кредита, имеют право на отсрочку платежей по займам. Закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО президент России Владимир Путин подписал в начале октября. Путин 21 сентября подписал указа о частичной мобилизации. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса.