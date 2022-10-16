Шумков лично привез мобилизованным в Елань гуманитарную помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Курганской области Вадим Шумков совместно с заместителями лично привез гуманитарную помощь мобилизованным курганцам в военную часть в Елани. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале губернатора.

«Пообщались сегодня [17 октября] с нашими ребятами в Елани. Передали новый груз снаряжения, экипировки и походного питания, который привезли с собой. Обсудили вопросы, которые беспокоят парней», — пишет Шумков. По его словам, вопрос про дополнительные выплаты мобилизованным не прозвучал, однако в правительстве знают, что он есть.

Как отмечает Шумков, с начала объявления частичной мобилизации в стране власти региона занялись транспортировкой, первичным снаряжением, обучением и питанием мобилизованных. До конца месяца власти планируют отправить мобилизованным в Елань все необходимые вещи. «С учетом нехватки опытных кадровых офицеров сами собрали и от себя направили группу ребят, имеющих боевой опыт и навыки, которые занимаются с мобилизованными. И добавим таких инструкторов еще», — говорит губернатор.

Вместе с губернатором в Елань приехали директор департамента образования Андрей Кочеров, руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи, замгубернатора по социальной политике Лариса Кокорина. Также в Елань приехал замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

Губернатора Шумков лично привез гуманитарную помощь мобилизованным в Елань Вадим Шумков, telegram-канал

На передаче гумпомощи также присутствовали Оксана Куташи и Владимир Архипов Вадим Шумков, telegram-канал

Директор департамента образования Андрей Кочеров помогал разгружать гуманитарную помощь Вадим Шумков, telegram-канал