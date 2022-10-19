Диетолог Русакова назвала самые вредные конфеты

Диетолог Русакова: конфеты с большим количеством сахара, ароматизаторов и красителей являются самыми вредными

19 октября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Сегодня есть конфеты, которые не содержат сахар Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Конфеты, содержащие большое количество сахара, ароматизаторов и красителей считаются самыми вредными для здоровья человека. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Самые вредные конфеты, которые содержат больше сахара, а также различные ароматизаторы и красители. Вред для здоровья зависит от количества съеденного, а также частоты присутствия сладостей и других углеводных продуктов в рационе», — заявила Дарья Русакова. Как отметила специалист, сегодня существуют конфеты, которые не содержат сахар. «В настоящее время представлены конфеты и сладости без добавления сахара, например на стевии, а также на основе ягод и фруктов. Также шоколад рекомендуется выбирать с содержанием какао не менее 50-60%, желательно с натуральным маслом какао, а не заменители», — заключила она. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU заявил, что употребление только овощей и фруктов без термообработки ведет к ожирению. Он подчеркнул, что человек, в отличие от животного, не может в большом количестве перерабатывать сырые овощи и фрукты.

Конфеты, содержащие большое количество сахара, ароматизаторов и красителей считаются самыми вредными для здоровья человека. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Самые вредные конфеты, которые содержат больше сахара, а также различные ароматизаторы и красители. Вред для здоровья зависит от количества съеденного, а также частоты присутствия сладостей и других углеводных продуктов в рационе», — заявила Дарья Русакова. Как отметила специалист, сегодня существуют конфеты, которые не содержат сахар. «В настоящее время представлены конфеты и сладости без добавления сахара, например на стевии, а также на основе ягод и фруктов. Также шоколад рекомендуется выбирать с содержанием какао не менее 50-60%, желательно с натуральным маслом какао, а не заменители», — заключила она. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU заявил, что употребление только овощей и фруктов без термообработки ведет к ожирению. Он подчеркнул, что человек, в отличие от животного, не может в большом количестве перерабатывать сырые овощи и фрукты.