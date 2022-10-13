Врач Калинчев: употребление только овощей и фруктов ведет к ожирению

13 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Большинство людей не может переваривать термически необработанную пищу, считает Алексей Калинчев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Употребление только овощей и фруктов без термообработки ведет к ожирению. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Подавляющее большинство людей не может переваривать термически необработанную пищу. У них просто будет диспепсия, то есть нарушение нормального пищеварения. Она будет проявляться в виде поноса, болей в ЖКТ и очень сильного дискомфорта, потому что получается сильный перекос в сторону сырых овощей. А тут в свою очередь будет очень большой дефицит животных жиров, аминокислот, то есть белка и жира. И очень сильный перекос в сторону простых углеводов, если брать сладкие фрукты. Таким образом, тип конституции будет в виде ожирения или скинни фэт, то есть тощий человек с дефицитом веса», — объяснил Алексей Калинчев. Эндокринолог подчеркнул, что человек, в отличие от животного, не может в большом количестве перерабатывать сырые овощи и фрукты. «У человека нет, как у парнокопытных, нескольких желудков, в которых переваривается сырая клетчатка. У нас нет достаточной длины кишечника для того, чтобы это все сделать. Сырая клетчатка не переваривается пищеварительными ферментами, она переваривается бактериями, которые ее сбраживают. Поэтому человек, как всеядное существо, может употреблять овощи, фрукты в каком-то сравнительно небольшом проценте. Большинство людей даже термически обработанную клетчатку не может есть в большом количестве. Поэтому если кто-то говорит, что он сыроед, ест только овощи и фрукты, при этом отлично себя чувствует и хорошо выглядит, то это просто очень большое исключение. Таких людей очень мало», — добавил Калинчев. Ранее врач-сомнолог, невролог Елена Царева заявила, что стать причиной ожирения может хронический недосып. Так как организм запускает ряд стрессовых реакций, которые влияют на соотношение гормонов грелин и лептин.

Употребление только овощей и фруктов без термообработки ведет к ожирению. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Подавляющее большинство людей не может переваривать термически необработанную пищу. У них просто будет диспепсия, то есть нарушение нормального пищеварения. Она будет проявляться в виде поноса, болей в ЖКТ и очень сильного дискомфорта, потому что получается сильный перекос в сторону сырых овощей. А тут в свою очередь будет очень большой дефицит животных жиров, аминокислот, то есть белка и жира. И очень сильный перекос в сторону простых углеводов, если брать сладкие фрукты. Таким образом, тип конституции будет в виде ожирения или скинни фэт, то есть тощий человек с дефицитом веса», — объяснил Алексей Калинчев. Эндокринолог подчеркнул, что человек, в отличие от животного, не может в большом количестве перерабатывать сырые овощи и фрукты. «У человека нет, как у парнокопытных, нескольких желудков, в которых переваривается сырая клетчатка. У нас нет достаточной длины кишечника для того, чтобы это все сделать. Сырая клетчатка не переваривается пищеварительными ферментами, она переваривается бактериями, которые ее сбраживают. Поэтому человек, как всеядное существо, может употреблять овощи, фрукты в каком-то сравнительно небольшом проценте. Большинство людей даже термически обработанную клетчатку не может есть в большом количестве. Поэтому если кто-то говорит, что он сыроед, ест только овощи и фрукты, при этом отлично себя чувствует и хорошо выглядит, то это просто очень большое исключение. Таких людей очень мало», — добавил Калинчев. Ранее врач-сомнолог, невролог Елена Царева заявила, что стать причиной ожирения может хронический недосып. Так как организм запускает ряд стрессовых реакций, которые влияют на соотношение гормонов грелин и лептин.