Командующий силами СВО Cуровикин: ВСУ применяют запрещенные методы войны в районе Херсона 18 октября 2022 в 22:37 Размер текста - 17 + ВСУ готовят удар по плотине Каховской ГЭС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины применяют запрещенные методы войны в районе Херсона. Об этом сообщил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерал Сергей Суровикин. «Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС», — заявил Суровикин в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что российские военные обеспечат безопасный выезд населения из региона по программе переселения. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что желающие переехать из Херсонской области могут получить жилищные сертификаты для покупки жилья в России. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Украина ежедневно обстреливает регион после того, как Россия признала его своим субъектом. Вооруженные силы Украины применяют запрещенные методы войны в районе Херсона. Об этом сообщил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерал Сергей Суровикин. «Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС», — заявил Суровикин в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что российские военные обеспечат безопасный выезд населения из региона по программе переселения. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что желающие переехать из Херсонской области могут получить жилищные сертификаты для покупки жилья в России. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Украина ежедневно обстреливает регион после того, как Россия признала его своим субъектом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям