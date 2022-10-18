Командующий силами СВО Cуровикин: ВСУ применяют запрещенные методы войны в районе Херсона

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ВСУ готовят удар по плотине Каховской ГЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины применяют запрещенные методы войны в районе Херсона. Об этом сообщил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерал Сергей Суровикин.

«Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС», — заявил Суровикин в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что российские военные обеспечат безопасный выезд населения из региона по программе переселения.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что желающие переехать из Херсонской области могут получить жилищные сертификаты для покупки жилья в России. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Украина ежедневно обстреливает регион после того, как Россия признала его своим субъектом.

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Вооруженные силы Украины применяют запрещенные методы войны в районе Херсона. Об этом сообщил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерал Сергей Суровикин. «Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС», — заявил Суровикин в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что российские военные обеспечат безопасный выезд населения из региона по программе переселения. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что желающие переехать из Херсонской области могут получить жилищные сертификаты для покупки жилья в России. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Украина ежедневно обстреливает регион после того, как Россия признала его своим субъектом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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