Владелец военторга: стоимость амуниции выросла на 300% 19 октября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 + Владелец военторга заявил, что цены в военторгах поднимают производители товаров, а не реализаторы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России После объявления в России частичной мобилизации, цены на амуницию в военторгах выросли на 300%. Об этом сообщил владелец одного из московских военторгов. «После объявления мобилизации на рынке амуниции произошел скачок — стоимость ее закупки выросла на 200—300%», — передает слова предпринимателя NEWS.ru . Он также добавил, что цены на снаряжение в военторгах повысили производители товаров, но виноватыми выглядят реализаторы продукции. После объявления в России частичной мобилизации цены на экипировку в военторгах сильно возросли. Федеральная антимонопольная служба РФ дала территориальным управлениям поручение ужесточить контроль за ценами на спецодежду и снаряжение, сообщает «Национальная служба новостей». После объявления в России частичной мобилизации, цены на амуницию в военторгах выросли на 300%. Об этом сообщил владелец одного из московских военторгов. «После объявления мобилизации на рынке амуниции произошел скачок — стоимость ее закупки выросла на 200—300%», — передает слова предпринимателя NEWS.ru. Он также добавил, что цены на снаряжение в военторгах повысили производители товаров, но виноватыми выглядят реализаторы продукции. После объявления в России частичной мобилизации цены на экипировку в военторгах сильно возросли. Федеральная антимонопольная служба РФ дала территориальным управлениям поручение ужесточить контроль за ценами на спецодежду и снаряжение, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям