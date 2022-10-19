Владелец военторга: стоимость амуниции выросла на 300%

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Полигон Тввику. Тюмень , автомат калашникова, автомат, обмундирование, солдат, мобилизованные
Владелец военторга заявил, что цены в военторгах поднимают производители товаров, а не реализаторы Фото:
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Мобилизация в России

После объявления в России частичной мобилизации, цены на амуницию в военторгах выросли на 300%. Об этом сообщил владелец одного из московских военторгов.

«После объявления мобилизации на рынке амуниции произошел скачок — стоимость ее закупки выросла на 200—300%», — передает слова предпринимателя NEWS.ru. Он также добавил, что цены на снаряжение в военторгах повысили производители товаров, но виноватыми выглядят реализаторы продукции.

После объявления в России частичной мобилизации цены на экипировку в военторгах сильно возросли. Федеральная антимонопольная служба РФ дала территориальным управлениям поручение ужесточить контроль за ценами на спецодежду и снаряжение, сообщает «Национальная служба новостей».

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После объявления в России частичной мобилизации, цены на амуницию в военторгах выросли на 300%. Об этом сообщил владелец одного из московских военторгов. «После объявления мобилизации на рынке амуниции произошел скачок — стоимость ее закупки выросла на 200—300%», — передает слова предпринимателя NEWS.ru. Он также добавил, что цены на снаряжение в военторгах повысили производители товаров, но виноватыми выглядят реализаторы продукции. После объявления в России частичной мобилизации цены на экипировку в военторгах сильно возросли. Федеральная антимонопольная служба РФ дала территориальным управлениям поручение ужесточить контроль за ценами на спецодежду и снаряжение, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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