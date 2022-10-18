Власти ХМАО создают региональный штаб по безопасности после указа Путина

19 октября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Штаб по безопасности ХМАО возглавит губернатор Наталья Комарова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе после указа президента РФ будет создан новый региональный штаб по безопасности. Вице-губернатор округа Александр Тиртока рассказал журналисту URA.RU, что его структура не будет отличаться от аналогичных штабов в других регионах. «В округе в связи с изменениями федерального законодательства буден создан новый региональный штаб. Структуры всех штабов однотипны, югорский не будет исключением», — пояснил Тиртока. Возглавлять штаб будет губернатор ХМАО Наталья Комарова. В его состав войдут представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, членами штаба станут представители органов публичной власти ХМАО. Сроки его создания пока неизвестны. В Югре вводится режим базовой готовности, который предполагает, кроме формирования регионального штаба, усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. На таких объектах будет введен особый режим. Ранее URA.RU писало о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях РФ Указом Президента. Заявление об этом Владимир Путин сделал во время заседания Совета безопасности.

В Ханты-Мансийском автономном округе после указа президента РФ будет создан новый региональный штаб по безопасности. Вице-губернатор округа Александр Тиртока рассказал журналисту URA.RU, что его структура не будет отличаться от аналогичных штабов в других регионах. «В округе в связи с изменениями федерального законодательства буден создан новый региональный штаб. Структуры всех штабов однотипны, югорский не будет исключением», — пояснил Тиртока. Возглавлять штаб будет губернатор ХМАО Наталья Комарова. В его состав войдут представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, членами штаба станут представители органов публичной власти ХМАО. Сроки его создания пока неизвестны. В Югре вводится режим базовой готовности, который предполагает, кроме формирования регионального штаба, усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. На таких объектах будет введен особый режим. Ранее URA.RU писало о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях РФ Указом Президента. Заявление об этом Владимир Путин сделал во время заседания Совета безопасности.