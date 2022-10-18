Власти ХМАО создают региональный штаб по безопасности после указа Путина

В Ханты-Мансийском автономном округе после указа президента РФ будет создан новый региональный штаб по безопасности. Вице-губернатор округа Александр Тиртока рассказал журналисту URA.RU, что его структура не будет отличаться от аналогичных штабов в других регионах.
«В округе в связи с изменениями федерального законодательства буден создан новый региональный штаб. Структуры всех штабов однотипны, югорский не будет исключением», — пояснил Тиртока. Возглавлять штаб будет губернатор ХМАО Наталья Комарова. В его состав войдут представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, членами штаба станут представители органов публичной власти ХМАО. Сроки его создания пока неизвестны.
В Югре вводится режим базовой готовности, который предполагает, кроме формирования регионального штаба, усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. На таких объектах будет введен особый режим.
Ранее URA.RU писало о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях РФ Указом Президента. Заявление об этом Владимир Путин сделал во время заседания Совета безопасности.
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