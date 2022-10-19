Путин ввел военное положение в части регионов России

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На новых территориях России введено военное положение. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Военное положение объявлено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания Совета безопасности в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.

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На новых территориях России введено военное положение. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Военное положение объявлено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания Совета безопасности в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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