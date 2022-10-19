Путин ввел военное положение в части регионов России

Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На новых территориях России введено военное положение. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Военное положение объявлено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания Совета безопасности в режиме видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер