В Киеве отключили электроэнергию раньше обещанного срока

В Киеве начались веерные отключения электричества Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Веерные отключения электроэнергии начались в Киеве и Киевской области раньше срока — в ночь со среды на четверг. Это следует из сообщения энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети».

«НЭК „Укрэнерго“ ввел отключения электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября. Отключение будет длиться для каждого клиента не более четырех часов», — говорится в сообщении компании ДТЭК «Киевские электросети» в социальной сети.

Ранее замглавы украинского Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона предупредил о веерных отключениях света, воды и отопления на всей Украине. Жителей страны призывали готовиться к перебоям в период с 7:00 до 23:00 (совпадает с московским). Это произошло в результате массированных ударов ВС РФ по системам военного управления, связи и энергетики Украины. В среду стало известно о поражении 40% объектов критической инфраструктуры.