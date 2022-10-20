В Киеве отключили электроэнергию раньше обещанного срока

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В Киеве начались веерные отключения электричества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Веерные отключения электроэнергии начались в Киеве и Киевской области раньше срока — в ночь со среды на четверг. Это следует из сообщения энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети».

«НЭК „Укрэнерго“ ввел отключения электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября. Отключение будет длиться для каждого клиента не более четырех часов», — говорится в сообщении компании ДТЭК «Киевские электросети» в социальной сети.

Ранее замглавы украинского Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона предупредил о веерных отключениях света, воды и отопления на всей Украине. Жителей страны призывали готовиться к перебоям в период с 7:00 до 23:00 (совпадает с московским). Это произошло в результате массированных ударов ВС РФ по системам военного управления, связи и энергетики Украины. В среду стало известно о поражении 40% объектов критической инфраструктуры.

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Веерные отключения электроэнергии начались в Киеве и Киевской области раньше срока — в ночь со среды на четверг. Это следует из сообщения энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети». «НЭК „Укрэнерго“ ввел отключения электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября. Отключение будет длиться для каждого клиента не более четырех часов», — говорится в сообщении компании ДТЭК «Киевские электросети» в социальной сети. Ранее замглавы украинского Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона предупредил о веерных отключениях света, воды и отопления на всей Украине. Жителей страны призывали готовиться к перебоям в период с 7:00 до 23:00 (совпадает с московским). Это произошло в результате массированных ударов ВС РФ по системам военного управления, связи и энергетики Украины. В среду стало известно о поражении 40% объектов критической инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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