Офис Зеленского предупредил об отключении света, воды и отопления на всей Украине

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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
По словам Кирилла Тимошенко, Украину ждет отключение света, теплоснабжения и водоснабжения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине нужно готовиться к отключению света, воды и отопления. Об этом заявил замглавы украинского Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — сообщил он в эфире телемарафона.

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Украине нужно готовиться к отключению света, воды и отопления. Об этом заявил замглавы украинского Офиса президента Кирилл Тимошенко. «У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — сообщил он в эфире телемарафона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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