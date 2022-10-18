Офис Зеленского предупредил об отключении света, воды и отопления на всей Украине

По словам Кирилла Тимошенко, Украину ждет отключение света, теплоснабжения и водоснабжения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украине нужно готовиться к отключению света, воды и отопления. Об этом заявил замглавы украинского Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — сообщил он в эфире телемарафона.
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