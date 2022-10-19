На Украине заявили о повреждении почти половины объектов критической инфраструктуры

Минэнерго Украины: в результате российских ударов повреждено 40% критической инфраструктуры

19 октября 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

На Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ оказались серьезно повреждены порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил советник министра энергетики страны Александр Харченко. «Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены», — сказал Харченко в эфире телемарафона. По его словам, на Украине продолжается работа по восстановлению и ремонту, в связи с эти жители страны должны быть готовы к аварийным и плановым отключениям. Вооруженные силы России 10 октября начали наносить массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Министр энергетики страны Герман Галущенко ранее заявлял, что около 30% энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам. В среду президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения.

В результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ оказались серьезно повреждены порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил советник министра энергетики страны Александр Харченко. «Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены», — сказал Харченко в эфире телемарафона. По его словам, на Украине продолжается работа по восстановлению и ремонту, в связи с эти жители страны должны быть готовы к аварийным и плановым отключениям. Вооруженные силы России 10 октября начали наносить массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Министр энергетики страны Герман Галущенко ранее заявлял, что около 30% энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам. В среду президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения.