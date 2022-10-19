На Украине заявили о повреждении почти половины объектов критической инфраструктуры

Минэнерго Украины: в результате российских ударов повреждено 40% критической инфраструктуры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, подстанция, электричество, электрификация, электроопора
На Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ оказались серьезно повреждены порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил советник министра энергетики страны Александр Харченко.

«Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены», — сказал Харченко в эфире телемарафона. По его словам, на Украине продолжается работа по восстановлению и ремонту, в связи с эти жители страны должны быть готовы к аварийным и плановым отключениям.

Вооруженные силы России 10 октября начали наносить массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Министр энергетики страны Герман Галущенко ранее заявлял, что около 30% энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам. В среду президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ оказались серьезно повреждены порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил советник министра энергетики страны Александр Харченко. «Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены», — сказал Харченко в эфире телемарафона. По его словам, на Украине продолжается работа по восстановлению и ремонту, в связи с эти жители страны должны быть готовы к аварийным и плановым отключениям. Вооруженные силы России 10 октября начали наносить массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Министр энергетики страны Герман Галущенко ранее заявлял, что около 30% энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам. В среду президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...