Подконтрольные Киеву власти Запорожья объявили воздушную тревогу

Жителей Запорожья просят пройти в укрытие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Назначенный властями Украины секретарь областной военной администрации Запорожской области Анатолий Кутеев призвал жителей региона найти укрытие, чтобы скрыться от возможных обстрелов. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там!», — написал он.
Большая часть Запорожской оказалась под контролем России в ходе спецоперации. В результате референдумов регион вошел в состав РФ. При этом областной центр Запорожье находится под контролем Киева.
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