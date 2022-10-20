Подконтрольные Киеву власти Запорожья объявили воздушную тревогу

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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Жителей Запорожья просят пройти в укрытие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Назначенный властями Украины секретарь областной военной администрации Запорожской области Анатолий Кутеев призвал жителей региона найти укрытие, чтобы скрыться от возможных обстрелов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там!», — написал он.

Большая часть Запорожской оказалась под контролем России в ходе спецоперации. В результате референдумов регион вошел в состав РФ. При этом областной центр Запорожье находится под контролем Киева.

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Назначенный властями Украины секретарь областной военной администрации Запорожской области Анатолий Кутеев призвал жителей региона найти укрытие, чтобы скрыться от возможных обстрелов. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там!», — написал он. Большая часть Запорожской оказалась под контролем России в ходе спецоперации. В результате референдумов регион вошел в состав РФ. При этом областной центр Запорожье находится под контролем Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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